Vampire: The Masquerade Bloodlines 2: Vorbestellungen wurden storniert

Nachdem im letzten Jahr der bisherige Entwickler Hardsuit Labs gegen Paradox Interactive ausgetauscht worden war, wurde es eher still um das Rollenspiel Vampire: The Masquerade Bloodlines 2.

Jetzt wurden plötzlich Vorbestellungen des Spiels storniert.

Doch es ist nicht so, wie ihr denkt.

Der Entwickler meldete sich nach langer Zeit wieder und erklärte, dass man weiterhin fleißig am Spiel arbeite und es im September den Spielern zeigen wolle.

Was die stornierten Vorbestellungen betrifft, so habe man dies für einige Editionen proaktiv veranlasst, da sich die enthaltenen Bonusinhalte verändert haben.

Der Entwickler schrieb dazu: „Wir wissen, dass es lange her ist, dass viele von euch Vampire The Masquerade Bloodlines 2 vorbestellt haben. Im Laufe der Entwicklung werden wir die Editionen und Bonusinhalte des Spiels aktualisieren, und wir möchten denjenigen von euch, die uns über digitale Vorbestellungen unterstützt haben, nach all dieser Zeit den besten Wert bieten. Wir bieten daher allen, die eine beliebige Edition von Vampire The Masquerade Bloodlines 2 vorbestellt haben, eine Rückerstattung an. Als Teil dieses Prozesses erstatten wir proaktiv alle Vorbestellungen von physischen Produkten, einschließlich der Collector’s Edition. Die digitalen Versionen der First Blood Edition, der Unsanctioned Edition und der Blood Moon Edition bleiben bestehen, können aber auf Wunsch zurückerstattet werden.“