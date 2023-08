Vampire: The Masquerade Bloodlines 2: Neuigkeiten auf der PAX West

Neuigkeiten und Enthüllungen zu Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 verspricht Paradox Interactive für die PAX West, die vom 1. bis 4. September in Seattle stattfindet.

2021 entzog Paradox Interactive dem Entwickler Hardsuit Labs die Entwicklung des Rollenspiels, um die Arbeiten an einen neuen Partner zu übergeben.

Der Publisher gab vor einem Jahr an, das Projekt befinde sich in „guten Händen“, verzichtete bislang aber darauf, den Namen des derzeitigen Entwicklers zu nennen. Schon bald könnt ihr Neuigkeiten erwarten.

Auf X kündigte das Team an: „Schließe dich der Familie auf der PAX West in Seattle an, entweder persönlich oder online, und erlebe viele Überraschungen und Enthüllungen sowie ein großes Comeback von Seattle by Night live auf der Bühne!“