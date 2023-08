The Invincible: Weitläufige Weltraumvisionen im November

Autor:, in / The Invincible

11 bit studios und Starward Industries freuen sich darauf, dass Spieler rund um den Globus am 6. November 2023 herausfinden können, was der Kosmos für sie bereithält, wenn The Invincible auf PC und Current-Gen-Konsolen erscheint.

The Invincible ist ein Hard-Science-Fiction-Spiel mit einer verblüffenden Geschichte, die die Spieler dazu bringen wird, den Drang der Menschheit, den Weltraum zu erobern, zu überdenken und sich daran zu erinnern, dass nicht alles und überall für uns ist.

In The Invincible schlüpfen die Spieler in die Rolle von Yasna, einer scharfzüngigen Astrobiologin, die gezwungen ist, ihre Mannschaft zu suchen und sie „tot oder lebendig“ zurückzubringen, als eine gefährliche Mission zum unheimlichen Planeten Regis III eine unheilvolle Wendung nimmt.

Oberflächlich betrachtet scheint Regis III unbewohnt zu sein, aber das bedeutet nicht, dass die Menschen, die ihn besuchen, sich als unbeherrschte Herrscher fühlen können. Die philosophische Natur der Ereignisse auf Regis III wird Yasna dazu bringen, das Ausmaß der menschlichen Ambitionen für immer in Frage zu stellen.

Neben der Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatums freut sich 11 bit studios, dass The Invincible während der diesjährigen gamescom zu sehen sein wird. Vom 23. bis 27. August können Spieler in Köln die Demoversion des Spiels ausprobieren und einen von AMD meisterhaft zusammengebauten Spiele-PC am 11 bit studios-Stand B028 in Halle 10.1 besichtigen.

Ihr seid nicht auf der Messe? Dann gibt es hier einen ersten Eindruck:

The Invincible wird am 6. November für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.