The Invincible: Signature-Edition für PS5 und Xbox Series X|S

Autor:, in / The Invincible

Das Atompunk-Mysterium ‚The Invincible‘ erscheint in der physischen Standard- und Signature-Edition für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Merge Games und 11 Bit Studios freuen sich, bekannt zu geben, dass das kommende Story-Adventure „The Invincible“ für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC als physische Standard- und Signature Edition erhältlich sein wird.

In der Hard-Science-Welt des weltberühmten Autors Stanislaw Lem schlüpfen Sie in die Rolle eines angesehenen Wissenschaftlers und entdecken den Planeten Regis III. Taucht ein in eine philosophisch tiefgründige Erzählung und ein futuristisches Abenteuer, während ihr nach einer vermissten Crew sucht und euch unvorhergesehenen Bedrohungen stellt.

Die physischen Standardversionen von The Invincible werden bei Einzelhändlern in Europa und Nordamerika erhältlich sein, wobei die Signature Edition-Versionen mit Sci-Fi-Essentials ausgestattet sind:

Physikalisches Spiel mit spezieller Außenhülle

3D-Brille und Anaglyphen-Postkarten

Kunstposter „Die Unbesiegbaren“

Bestickter Aufnäher und ein Satz von vier Emaille-Pins

Original-Comicbuch mit Konzeptzeichnungen und digitalem Soundtrack

Taschen-Notizbuch

Box der Signature Edition

Hier gibt es den Trailer zur Signature Edition von The Invincible:

The Invincible ist ein First-Person-Spiel, das auf den Motiven von „The Invincible“ basiert – einem kultigen Roman des weltbekannten Hard-Science-Fiction-Autors und polnischen Zukunftsforschers Stanisław Lem.

Es gibt Orte wie Regis III, die nicht auf uns und auf die wir nicht vorbereitet sind. Dennoch nähert sich euer Raumschiff unweigerlich dem Ziel – damit sich Geschichten und Schicksale an einem toten Punkt kreuzen.