The Invincible: Hinter den Kulissen des Sci-Fi-Spiels

Blickt in einem neuen Video zu The Invincible hinter die Kulissen und erfahrt mehr über die bevorstehende Mission auf Regis III.

Das Veröffentlichungsdatum von The Invincible rückt immer näher, und in der Zwischenzeit gewähren euch 11 bit studios und Starward Industries mit einem brandneuen Entwicklertagebuch einen kleinen Blick hinter den Vorhang der Spielentwicklung.

Ihr seid eine hochqualifizierte, scharfsinnige Astrobiologin namens Yasna. Als ihr und euer Team in ein Weltraumrennen verwickelt werden, landet ihr auf dem unerforschten Planeten Regis III. Die wissenschaftliche Reise verwandelt sich schnell in eine Suchmission nach verlorenen Crewmitgliedern. Folgt der Spur, aber seid euch darüber im Klaren, dass jede Entscheidung, die ihr trefft, euch näher an die Gefahr bringen kann.

Entdeckt verblüffende wissenschaftliche Phänomene in einem kosmischen, philosophischen Abenteuer inmitten unheimlicher Landschaften. Entdeckt Fragmente des Verlorenen und meldet euch bei eurem Astrogator, damit seine Stimme euch in schweren Zeiten hilft.

Ihr konntet die größte Bedrohung der Menschheit nicht vorhersehen. Sie wird euch dazu zwingen, die Ambitionen und Vorurteile der Menschheit zu überdenken. Trefft Entscheidungen, folgt dem Geheimnis … aber unterschätzt nicht die brutale Einfachheit und Brillanz der Evolution.

Roboter, Menschen… Entscheidet selbst, ob und wie ihr mit den verschiedenen Kreaturen auf Regis III interagieren wollt. Freund, Begleiter? Feind? Ihr habt nie geahnt, was diese Worte wirklich bedeuten könnten, bevor ihr hier angekommen seid.

Taucht ein in die Atompunk-Atmosphäre, indem ihr verschiedene Werkzeuge wie ein Telemeter oder einen Tracker benutzt und ein Fahrzeug durch eine atemberaubende Landschaft steuert. Erlebt realistische Interaktionen mit analogen Technologien in einer retro-futuristischen Zeitlinie.

The Invincible ist ein First-Person-Spiel, das auf den Motiven von The Invincible basiert – einem kultigen Roman des weltbekannten Hard-Science-Fiction-Autors und polnischen Zukunftsforschers Stanisław Lem.

Es gibt Orte wie Regis III, die nicht auf uns vorbereitet sind und auf die wir nicht vorbereitet sind. Dennoch nähert sich unser Raumschiff unweigerlich dem Ziel – damit sich unsere Geschichten und Schicksale an einem toten Punkt kreuzen.