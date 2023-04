Autor:, in / The Invincible

Das Sci-Fi Spiel The Invincible kann nächste Woche in einer Demo angespielt werden. Hier könnt ihr vorab einen Blick auf das Gameplay werfen.

Starward Industries und 11 bit studios präsentieren in einem neuen Video mit IGN Gameplay der kommenden Demo zum Sci-Fi-Spiel The Invincible.

Eine wissenschaftliche Mission soll herausfinden, was es auf der staubigen Oberfläche des unerforschten, unheimlichen Planeten Regis III zu entdecken gibt.

Hauptfigur ist die Astrobiologin Yasna. Die Dinge geraten schnell außer Kontrolle, nachdem ihre Crew verschwunden ist.

Auf ihrem Weg wird sie unglaublichen wissenschaftlichen Phänomenen ausgesetzt. Diese stellen sogar die Vorstellungen der Spieler über den Unterschied zwischen Leben und Tod und die Position des Menschen an der Spitze der Evolution infrage.

Das Spiel basiert auf dem gleichnamigen Roman des Bestseller-Autors Stanislaw Lem. Spielszenen aus der Demo gibt es hier zu sehen:

Noch nicht bekannt, ob die Demo auch für Xbox und PlayStation erscheinen wird. Es ist davon auszugehen, dass die The Invincible Demo also vorerst nur für PC veröffentlicht wird. Am 4. Mai wird die Demo zu The Invincible bereitgestellt. Werdet ihr die Demo (am PC) ausprobieren?