Für das am 31. März endende Geschäftsjahr, meldete Sony einen Rekordumsatz von 84,5 Milliarden US-Dollar, 16 % mehr als das Jahr davor!

Das Geschäftsjahr für 2022 ist seit dem 31. März vorbei. Die Industrie zieht nun ihr Resümee und veröffentlicht nach und nach, wie es gelaufen ist. Mit einem unglaublichen Ergebnis tritt Sony dabei auf.

Weltweit verkaufte sich die PlayStation 5 in den ersten drei Monaten 6,3 Millionen mal. Diesen Rekord erzielte bislang keine andere Konsole in einem Quartal!

Als Vergleich dazu: Im ersten Quartal 2021 schaffte Sony aufgrund der Chip-Knappheit nur zwei Millionen Konsolen an den Markt zu liefern. Insgesamt plante man im Geschäftsjahr 2022 etwa 18 Millionen PS5-Konsolen auszuliefern, und toppte mit dem starken Quartal diese Summe um noch einmal 1 Million auf 19 Millionen Einheiten insgesamt. Seit dem Release verkaufte sich die PlayStation 5 damit insgesamt 38 Millionen mal.

Der Gesamtumsatz 2022

Gesamtumsatz: 11,5 Billionen Yen (84,5 Milliarden US-Dollar, plus 16 % gegenüber dem Vorjahr)

Betriebsergebnis: 1,2 Billionen Yen (8,8 Milliarden US-Dollar, 0 % Veränderung)

Gewinn vor Ertragsteuern: 1,2 Billionen Yen (8,8 Milliarden US-Dollar, plus 6 %)

Spiele und Netzwerkdienste

Umsatz: 3,6 Billionen Yen (26,5 Milliarden US-Dollar, plus 33 %)

Betriebsergebnis: 250 Milliarden Yen (1,8 Milliarden US-Dollar, minus 28 %)

Ausgelieferte PlayStation 5-Einheiten: 19,1 Millionen (plus 66 %)

Damit ist die Konsole erneut Sonys größte Einnahmequelle und Umsatzgarant für das Unternehmen. Der Umsatz selber liegt 50 Prozent über der nächstgrößeren Abteilung: Entertainment, Technology & Service. Unter diesen Sparten sind dann TV-Geräte, Musikanlagen und Service-Angebote gesammelt.

Auch im Bereich der Spiele legten die Japaner um weitere 13 % zu. Dabei interessant zu sehen: 67 % aller Spielverkäufe waren digital, 1 % mehr als im Vorjahr. Während Sony dabei verkündete, dass sich First-Party-Titel stärker verkauften als im Jahr davor, musste man auch zugeben, dass alle weiteren Spiele und Erweiterungen im Umsatz gefallen sind.

In Zahlen ausgedrückt heißt das: 264,2 Millionen Spiele gingen in 12 Monaten über den Tisch, gegenüber 303,2 Millionen im Jahr davor. Das sind circa 39 Millionen weniger verkaufte Spiele als im Jahr davor.

Das Gesamtergebnis muss natürlich unter dem Aspekt betrachtet werden, dass nicht nur steigende Kosten der Produktion aufgerechnet werden, sondern auch Studio-Käufe wie zum Beispiel Bungie mit enthalten sind.

Piers Harding-Rolls von Ampere Analysis twitterte, dass das Quartal Januar bis März nicht nur für die Hardware-Verkäufe von Sony ein Rekord ist, sondern für alle Konsolen – Gemessen an der PlayStation 4 verkaufte der Nachfolger mehr als doppelt so viele Einheiten, im gleichen Zeitraum.

Sony selber geht davon aus, nachdem nun die Lieferprobleme behoben sind, dass man dieses Ergebnis im nächsten Jahr noch einmal übertriffen wird. Dabei plant man mit einem satten Plus von 7 % gegenüber dem letzten Jahr.

Sony hat mit der PlayStation 5 also wieder einen absoluten Kassenschlager in die Regale gestellt und stellt einmal mehr die Konkurrenz aus dem Hause Microsoft in den Schatten.