Arma Reforger: Updates zum Health-System des Arma 4-Testspiels

Autor:, in / Arma Reforger

Bohemia Interactive hat das Health-System in Arma Reforger, dem Baukasten zum kommenden Arma 4, überarbeitet.

Mit Arma Reforger baut und testet Bohemia Interactive, wie Arma 4 in Zukunft laufen könnte oder viel mehr laufen wird. In dieser Early-Acces-Version habt ihr somit die Möglichkeit, durch euer Feedback aktiv an der Gestaltung der erwarteten Militär-Simulation mitzuwirken.

Neben neu hinzugefügten Fahrzeugen erhält auch das Health-System eine Aktualisierung. Dazu stellt man euch neue Gegenstände zur Verfügung, um als Medic auf dem Schlachtfeld entsprechend handeln zu können. Neben der Ausarbeitung der Arzt-Mechaniken baute das Team auch weitere Gegenstände sowie Waffenzusätze mit ein, die ab sofort genutzt werden können. Ebenfalls erhaltet ihr für den Workshop weitere Elemente, um eure Missionen zu designen und zu gestalten.

Das komplette Video zu der Ankündigung:

Die Game-Preview von Arma Reforger könnt ihr für die Xbox Series X/S im Xbox Game Store für 29,99 Euro kaufen. Beachtet bitte, dass dieses Spiel eine Sandbox ist, um die neuen Möglichkeiten und Optionen zu testen, die man eventuell in Arma 4 umsetzten wird.