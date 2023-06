Diablo IV: Eine höllisch starke Konsolenumsetzung

Blizzard hat im Vorfeld der Veröffentlichung von Diablo IV immer wieder betont, wie wichtig eine saubere Portierung für die Konsole ist. Denn Diablo war nie ein reines PC-Spiel. Schon auf der ersten PlayStation konnten wir in Tristram’s Kellern das absolute Böse in Form von Diablo jagen. Diablo 2 hielt sich hingegen von der Konsole fern.

Mit dem dritten Teil der Serie wagte Blizzard das Comeback auf den Konsolen. Doch Diablo 3 ist mittlerweile 11 Jahre her, in der Zeit erhielt es folglich auch eine Veröffentlichung auf der PlayStation 4 sowie der Xbox One. Die Frage ist nun: Wie gut hat Blizzard sein neues Epos auf die aktuellen Konsolen gebracht? Das Team um Digital Foundry prüfte die Versionen hinsichtlich des Zustands ausgiebig.

Diablo 3 zeigte an den Konsolen zu seiner Zeit bereits ein flüssiges Spielgefühl mit 60 Bildern die Sekunde. Auch Diablo IV schafft diesen Sprung, präsentiert sich in konstanten 60 Bildern und dazu noch mit einer beeindruckenden Optik. Gerade die Schattenwürfe, die zum Teil auch diffus durch das indirekte Beleuchten realistisch flackern, sind hier ein starker Punkt für die Atmosphäre. Allerdings verwenden die Konsolen keine aktuellen Technologien, sondern bauen hier auf ausgeklügeltes Mapping auf. Denn auch wenn viele Gegner den Bildschirm säumen, bricht die Leistung des Spiels nicht ein und wirkt insgesamt einfach direkt und natürlich. Dabei ging das Studio weg vom Comic-Look des Vorgängers, man fokussierte eher den geliebten Dark-Gothic Look aus Diablo 2.

Dank der hochauflösenden Texturen schafft Blizzard es so, ein einzigartig grafisches Erlebnis zu zaubern. Die vielen Details, gerade in den Höhlen und Kirchen, fordern ein starkes Zusammenspiel der Hardware in einer Konsole, damit es hier einen guten Mittelweg zwischen Optik und Leistung gibt. Hier vertraut Blizzard sehr auf die Technik des Streamings, was in den offenen Welten allerdings oft zu spüren ist.

Egal ob ihr nun auf einer Last-Gen oder Next-Gen Konsole die Dämonen vertreibt, grundsätzlich habt ihr optisch eine starke Nummer vor euch. Die Xbox Series X sowie die PlayStation 5 nutzen hier die volle Bandbreite, in schickem 4k beginnt eure Dämonenhatz.

Die Last-Gen Konsolen, PlayStation 4 sowie Xbox One, teilen sich ein Problem mit der Xbox Series S: Die schmalere Hardware macht sich in der Auflösung bemerkbar. Denn diese arbeiten mit einer Auflösung von 864p (PlayStation 4 und Xbox One) und 1080p (Xbox Series S), welches durch ein Upsampling aufgehübscht wird. Der Unterschied ist sichtbar, allerdings aufgrund der Hardware verschmerzbar. Unansehnlich wirkt der Titel dadurch allerdings nicht. Einziges Manko für Spieler der alten Generationen: Die Effektbildung sowie die Bildrate sind hier merklich reduziert. Während die Xbox Series S Version noch saubere 60 Bilder schafft, begnügen sich die beiden älteren Kollegen mit nur noch 30 Bildern die Sekunde.

Denn wo viel Licht, da wird auch ein Schatten sein. Gerade beim Verlassen von den Dörfern, die im Spiel als Quest-Zentrale dienen, zeigt die Shared World von Diablo IV Probleme auf. Diese sind nicht aufgrund der grafischen Natur zurückzuführen, sondern ein Problem der Shared World.

Ein Beispiel: Ihr verlasst auf eurem Pferd zum Beispiel die Stadt, in der noch eben eine Handvoll Spieler mit verschiedensten Spielfortschritten sich trafen. Das Spiel weist euch beim Verlassen der Stadt (achtet einmal auf die Stellen wo ihr herauslauft, immer sind es kleine Schläuche bzw. Gänge) eurer Welt zu. Denn je nach Spielfortschritt unterscheidet sich diese mal mehr oder weniger von der von anderen Spielern. In diesem Prozess kommt es oft zum sogenannten „Rubberbanding“, wodurch euer Charakter wieder ein paar Meter zurückgesetzt wird. Oder es ruckelt kurz. An diesem Problem ist Blizzard bereits mit Hochdruck dran, die ersten Patches fließen bereits ins Spiel ein und lassen dieses Problem weniger stark wirken.

Insgesamt ist die technische Leistung, gerade auf den aktuellen Konsolen, ein Meisterwerk an Arbeit in Sachen Portierung. Für die Zukunft kündigte Blizzard bereits weitere Patches an, um die Leistung der jeweiligen Versionen zu optimieren.