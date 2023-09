Xbox Game Pass: 3 Monate Minecraft Realm Plus im Ultimate-Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Xbox Game Pass Abonnenten erhalten mit Ultimate schon bald drei Monate Minecraft Realm Plus.

Für heute wird eine Ankündigung zu den ersten neuen Spielen für den Xbox Game Pass im September erwartet. Wenn dies der Fall ist, werden auch meist neue Vorteile, die sognannten Ultimate Perks, bekannt gegeben.

Einer dieser neuen Perks wurde schon vorzeitig bekannt, denn die Xbox Game Pass-App auf dem Handy hat eine Push-Nachricht zu früh abgefeuert.

Es handelt sich um eine dreimonatige Mitgliedschaft für Minecraft Realm Plus. In diesem Abonnement ist ein Server für eure Welt enthalten, die bis zu 10 Spieler nutzen können. Außerdem gewährt das Plus euch Zugang zu einem sich wechselnden Katalog mit ausgewählten Inhalten wie Skins, Texturenpakete, Mash-ups und mehr.

Falls ihr also vorhattet euch ein Realms Plus Abo für Minecraft zuzulegen, dann solltet ihr damit vielleicht noch warten.