TEKKEN 8: Kostüm-Glitcher werden gebannt

Producer Katsuhiro Harada will Spieler bannen, die sich mit übergroßen Kostümen einen unfairen Vorteil in TEKKEN 8 verschaffen.

Wer sich mit übergroßen Kostümen einen Vorteil in TEKKEN 8 verschafft, nutzt Cheats und wird gebannt.

Auf X haben sich Spieler direkt bei Katsuhiro Harada beschwert. Demnach trafen sie online auf Kontrahenten, deren Spielfigur sich durch riesige Kostüme gewissermaßen unbesiegbar zeigten.

Obwohl sich die Kampfwerte und Hitboxen anscheinend nicht geändert haben, ist die Spielfigur unter dem Kostüm nicht sichtbar.

Blocken und Kontern wird für den Gegenspieler unmöglich, was zwei Beispielvideos beweisen. In einem Video ist statt Alisa ein riesiger Metallwürfel zu sehen, während sich in einem zweiten Yoshimitsu unter einem überdimensionalen rosafarbenen Hut mit Flügeln verbirgt.

Harada stellte klar: „Das sind einfach Cheats und wir werden sie verbieten.“

In einem zweiten Tweet ging er darauf ein, welche Informationen für den Bann benötigt werden:

„Wir werden sie verbieten, nachdem wir die Beweise für die Replay-Daten der Cheater gesichert haben. Wenn ihr den Hashtag #T8_report verwendet, gebt bitte den Namen des Spielers und die Region an, damit wir sie reibungslos bannen können.“