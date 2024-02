Supermassive Games: Bericht geht von 90 Entlassungen aus

In einer offiziellen Erklärung äußert sich Supermassive Games (The Quarry, The Dark Pictures Anthology) via X zu den aktuellen Vorgängen innerhalb des britischen Entwicklerstudios.

Es sei eine Umstrukturierung geplant, die zu einer Konsultationsphase führe, in welcher das Unternehmen einige seiner Mitarbeiter verlieren werde, heißt es. Derzeit sei man bestrebt, sich auf seine Kernkompetenzen und kommenden Titel zu konzentrieren, um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern.

Während in der offiziellen Stellungnahme keine Hinweise auf die genaue Anzahl der geplanten Entlassungen zu finden ist, spricht ein Bloomberg-Bericht von 150 bedrohten Stellen sowie 90 Entlassungen. Darüber habe das Entwicklerstudio seiner Belegschaft via E-Mail informiert.

Mit Little Nightmares III, The Casting of Frank Stone und The Dark Pictures Anthology: Directive 8020 arbeitet Supermassive Games aktuell an gleich drei namhaften Projekten.