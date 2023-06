Grand Theft Auto V: GTA Online: San Andreas Mercenaries ist jetzt verfügbar

Schließt euch in GTA Online: San Andreas Mercenaries mit einigen der waghalsigsten Söldner in Los Santos zusammen und holt euch die Stadt zurück. Kämpft als Mitglied der Los Santos Angels gegen die Armee von Merryweather Security und beteiligt euch im ganzen Staat an explosiven Guerilla-Operationen und riskanten Raubüberfällen in luftiger Höhe.

Charlie Reed weist einen beeindruckenden Lebenslauf vor: Er arbeitet nicht nur als Flugzeugmechaniker im Hangar, sondern ist auch ein Ex-Militär mit signifikanter Erfahrung bei der Unterstützung verschiedener Raubüberfälle in Los Santos im Lauf der letzten Jahre. Darüber hinaus hat er einen Plan namens Projekt Umsturz ausgearbeitet, einen mehrteiligen Angriff auf Merryweather Security, um sie endlich vollends vom Thron zu stoßen.

Nach Charlies Einschätzung macht Merryweather Geld bis zum Abwinken mit Verteidungsaufträgen, illegaler Forschung und den guten, alten kriminellen Machenschaften, weshalb eine Reihe von Überfällen aus luftiger Höhe ein Win-Win-Szenario für ihn und euer Schmuggler-Unternehmen wäre. Projekt Umsturz umfasst sechs neue Missionen für 1–4 Spieler, die eure Fähigkeiten als Söldner auf die ultimative Probe stellen. Ihr müsst euch um die Auskundschaftung kümmern, wertvolle Ausrüstung wiederbeschaffen, wagemutige Rettungsaktionen durchführen und euch durch die Zähne von Merryweathers gut geölter Kriegsmaschinerie kämpfen.

Projekt Umsturz wird über das neue Operationsterminal der Mammoth Avenger gestartet, das bei Warstock Cache & Carry erhältlich ist.

Darüber hinaus könnt ihr als Mitglied der Los Santos Angels über das neue Operationsterminal auch drei neue private Aufträge in Angriff nehmen – die waghalsigen Los-Santos-Angels-Operationen. Für den erstmaligen Abschluss jedes Auftrags erhaltet ihr ein Outfit als Belohnung. Wenn die Aufträge erneut gespielt werden, gibt es wechselnde optionale Bonusziele, die für zusätzliche Auszahlungen sorgen.

Bei den Aufträgen müsst ihr im Schutze der Nacht aus einem Helikopter auf das Deck eines Flugzeugträgers springen, einen Bombenangriff anfordern und ein EMP benutzen, um eine Regierungseinrichtung außer Kraft zu setzen. LSA-Operationen können auch gestartet werden, indem ihr Charlie direkt über euer iFruit anruft, nachdem euer Operationsterminal installiert wurde.

Für Schmuggler-Unternehmen bricht ein neues Zeitalter an, denn Hangars werden nun um eine Palette neuer Fähigkeiten und Features erweitert. In einem voll ausgestatteten Hangar kann jetzt die Avenger untergebracht und angepasst werden. Außerdem könnt ihr euer persönliches Arsenal in einer Mk-II-Waffenwerkstatt verbessern.

Auch Charlies ehemalige Militärkameraden hängen am Hangar ab. Bittet den unehrenhaft entlassenen Helikopterpiloten und neuen Los-Santos-Angels-Rekruten Rooster McCraw darum, gegen eine kleine Gebühr Ware für euch zu beschaffen.

In und um den Hangar findet ihr außerdem Snacks und Waffen zum Aufsammeln, um euch bei einem bevorstehenden Kampf zu helfen. Alle, die ihre Fähigkeiten in der Flugschule aufbessern wollen, finden einen praktischen Zugangspunkt direkt im Hangar.

Free Trade Shipping Co. auf dem Hangar-Laptop bietet vier neue Beschaffungsmissionen sowie drei neue Verkaufsmissionen – für Schmuggler, die lieber auf einem Fahrersitz als im Cockpit sitze. Unternehmt in dieser umfangreichen Erweiterung des Luftfrachtunternehmens Tiefseetauchgänge und schaltet private Militärs aus – und mehr. Entscheidet euch beim Start einfach zwischen Luft und Land.

Neue Avenger-Verbesserungen

Die Funktionsweise der Mammoth Avenger wurde signifikant ausgebaut. Man muss nicht länger über eine Basis (oder einen Hangar) verfügen, um eine Avenger zu besitzen und zu betreiben, sondern kann sie einfach über den Abschnitt „Dienstleistungen“ im Interaktionsmenü zum aktuellen Standort liefern lassen. Besitzer eines Hangars mit Werkstatt können ihre fliegende Festung mit neuen militärischen Verbesserungen ausrüsten. Dazu zählen nach vorne gerichtete Maschinengewehre, Raketen, ein Tarnkappenmodus und ein Lenkraketen-Störsender, der im Autopilot aktiviert werden kann.

Das Operationsterminal ist eine Verbesserung, die euch Zugang zu Projekt Umsturz und den oben beschriebenen Los-Santos-Angels-Operationen verschafft. Das Terminal kann direkt bei Charlie im Hangar gekauft werden oder beim Modifizieren der Avenger über das Menü „Verbesserungen von Charlie“. Falls ihr euch der Sache anschließen wollt, aber noch keinen Hangar besitzt, kann das Operationsterminal beim Verbessern der Avenger über die Webseite von Warstock Cache & Carry gekauft werden.

Eine weitere spannende Verbesserung für die Avenger ist der Mammoth Avenger Thruster. Falls eure mobile Luftfestung im Autopilot hoch über der Stadt schwebt, ihr aber auf dem Boden festsitzt, könnt ihr einfach den Mammoth Avenger Thruster über das Interaktionsmenü anfordern. Sobald ihr euch am hinteren Ladedraum der Avenger befindet, müsst ihr nur noch das Steuerkreuz nach rechts drücken, um innen anzudocken.

NEUE FAHRZEUGE

Grotti Stinger TT

Der Grotti Stinger TT (Sportwagen) besitzt einen illustren Stammbaum und wurde auf einem Fundament aus exotischer Coolness und Jahrzehnten italienischer Innovation erbaut. Der Stinger TT ist die nächste Generation des importierten Luxus und ist jetzt bei Legendary Motorsport erhältlich.

Bringt euren Grotti Stinger TT auf den neuesten technischen Stand, indem ihr Imani in der Agenturwerkstatt besucht und ihn mit Panzerplatten, Ölminen, Fernsteuerungseinheit und Lenkraketen-Störsender ausrüsten lasst.

Maibatsu MonstroCiti

Der Ruf des Maibatsu MonstroCiti (Geländewagen) eilt ihm bereits mehrere tausend Meilen voraus: ein familienfreundliches SUV, das ein Doppelleben als sportlicher Wettkämpfer führt und jegliches Terrain bezwingen kann, das sich ihm in den Weg stellt. In Japan galt er jahrelang als Kultklassiker und jetzt ist er dazu bestimmt, die Herzen der Fahrer hier im Sturm zu erobern.

Holt euch den Maibatsu MonstroCiti bei Southern San Andreas Super Autos und stattet ihn mit Imani-Tech wie der Fernsteuerungseinheit und dem Lenkraketen-Störsender aus.

Noch mehr neue Fahrzeuge

Zusätzliche neue Fahrzeuge wurden mit dem heutigen Update hinzugefügt – von den kastenförmigen Off-Road-Muskelprotzen Declasse Walton L35 und Vapid Ratel über den Kampfjet Mammoth Raiju mit Tarnkappenmodus bis hin zum Propellerflugzeug Streamer216 und vielen weiteren.

In der nächsten Woche könnt ihr euch auf die neue Generation des Bravado Buffalo freuen: der EVX kommt in den Handel. Außerdem stehen alle zeitlich beschränkten Fahrzeuge aus Los Santos Drug Wars – der Weeny Issi Rally, der Toundra Panthere, der Karin Hotring Everon und der Willard Eudora – nun zum allgemeinen Kauf bereit.

Im Gegenzug wurden viele weniger genutzte Fahrzeuge von den Händler-Webseiten entfernt, um das Einkaufserlebnis zu optimieren. Diese Fahrzeuge werden gelegentlich auf andere Weise verfügbar gemacht, zum Beispiel am Glücksrad im Diamond Casino & Resort.

Neue Waffe: Taktische MP

Die neue Taktische MP ist der Höhepunkt der Faustfeuerwaffen-Technologie: vollautomatisch, vergrößertes Magazin, aus dem Fahrzeug heraus bedienbar und absolut verheerend. Holt euch eine beim Waffentransporter und spürt das Gewicht der Zukunft in eurer Hand.

Und mehr …

Dieses Update beinhaltet auch ein Rebalancing der Wirtschaft im Spiel, Verbesserungen aufgrund des Spieler-Feedbacks, umfangreiche Erweiterungen des Editors und den neuen Reiter „Karrierefortschritt“ im Pausemenü, in dem ihr euren Fortschritt in allen kriminellen Bereichen von GTA Online nachverfolgen könnt. Schaut euch die vollständigen Patch-Notes an, um mehr zu erfahren.

Später im Sommer gibt es weitere neue Fahrzeuge, außerdem ergeben sich im freien Modus dynamische Events dank der Rückkehr der Geldtransporter-Überfälle. Darüber hinaus könnt ihr schon in wenigen Wochen in einem groß angelegten Kampf auf Cayo Perico mitmischen.

GTA+

Abonniert GTA+ und feiert die Eröffnung des Vinewood Clubs, der der Oberschicht von Los Santos Premium-Services bietet. Mitglieder können sich bis zum 19. Juli über folgende Vorteile freuen:

den neuen Geländewagen Maibatsu MonstroCiti

das neue Avenger-Operationsterminal

die Chamäleon-Reifenlackierungen „cremefarbene Perle“ und „blau-grüner Flop“

1,5x GTA$ und RP für Avenger-Operationen

40 % auf die Andockstation des Mammoth Thruster, die Frontmaschinengewehre und die Raketen für die Avenger

Und vieles mehr, darunter auch ein Bonus in Höhe von 500.000 GTA$, der monatlich zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung überwiesen wird. Die komplette Übersicht findet ihr auf der Webseite zu GTA+.