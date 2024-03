Wizard With A Gun: Mehr Waffen, mehr Bosse, mehr Action – kostenlos

Autor:, in / Wizard With A Gun

Mehr Waffen, mehr Bosse, mehr Action: Wizard With a Gun wird kostenlos erweitert. Außerdem gibt es 40 % Rabatt auf das Basisspiel.

Neue Feinde am Horizont! Jagt und erledigt die Schurken-Neulinge mit dem erweiterten Arsenal von Bounty of Guns, einer kostenlosen Erweiterung für Wizard with a Gun.

Zur Feier des Tages ist das Basisspiel auf PC, PS5 und Xbox Series S|X für begrenzte Zeit mit einem Rabatt von 40 % erhältlich, während der Gunmancer Pack-DLC auf PC und PS5 ebenfalls vergünstigt ist. Xbox-Besitzer können den Gunmancer Pack-DLC als Teil der Deluxe Edition mit 25 % Rabatt auf das gesamte Paket erhalten.

Während Spieler und Spielerinnen das zunehmend gefährlicher werdende Shatter durchstreifen, können sie lukrative Kopfgelder einsammeln, um besondere Belohnungen zu erhalten.

Aber Vorsicht, es warten immer schwierigere Herausforderungen! Die neuen Feinde bewegen sich schneller, schlagen härter zu und verfügen über spektakuläre Spezialangriffe. Wer sie besiegt, um sich das Kopfgeld zu holen, kann damit außergewöhnliche neue Waffen freischalten.

In Bounty of Guns wartet ein erweitertes Waffenarsenal mit mehr als 50 neuen Waffen, darunter neue Varianten wie eine Minigun, ein Mörser und ein Zweihand-SMG, jede mit einzigartigen Eigenschaften, Pulvern und besonderen Einsatzmöglichkeiten.

Und wer mag, der kann seine neu erworbenen Waffen aufheben und sie auf den Waffenständern präsentieren – einem neuen Möbelstück dieser Erweiterung.

Das Bounty of Guns-Update führt außerdem gleich vier neue Minibosse ein, die jeweils nur in ihrem eigenen Biom vorkommen. Hinterhalt-Ereignisse werden nach dem Zufallsprinzip ausgelöst, während Spieler und Spielerinnen die Oberwelt erkunden.

Zusätzlich zur kostenlosen Ladung enthält das Wizard With a Gun Kopfgeldjäger-Paket die Rezepte für neue Musketier-, Barbaren- und Trankmacher-Outfits für 6,89 EUR.