Manic Mechanics: Couch-Koop-Spiel für Xbox erhältlich

Autor:, in / Manic Mechanics

Image: 4J Studios Ltd.

Die 4J Studios, bekannt für die Konsolenadaption von Minecraft, veröffentlichen ihren ersten eigenen Titel: Manic Mechanics. Das Spiel ist für PC (via Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich.

Manic Mechanics wurde bereits im Juli 2023 auf der Nintendo Switch veröffentlicht und ist mit seiner spielerisch-kreativen Tiefe eine rasante, actionreiche Ergänzung zu herkömmlichen Couch-Koop-Spielen.

Die plattformübergreifende Veröffentlichung bringt dabei eine ganze Reihe an neuen Inhalten mit sich. Neben dem neuen Versus-Modus, der das Potenzial hat, Freundschaften nachhaltig zu beenden, gibt es eine Bandbreite an neuen Charakteren und unterhaltsame Anpassungen an einigen der beliebtesten Level.

In Manic Mechanics schlüpfen bis zu vier Spieler in ihre Overalls und beweisen als angehende Schrauberlinge der autovernarrten Bevölkerung der Oktaninsel ihr Können. Fordert die Meistermechaniker der Insel heraus und beweist ihnen, was ihr auf dem Kasten habt!

Repariert in einer hektischen Hatz gegen die Zeit so viele Autos (Laster, Motorräder, Traktoren, U-Boote, UFOs…) wie möglich. Je schneller ihr schraubt, desto chaotischer wird es.

Lasst euch nicht von Kleinigkeiten aus dem Konzept bringen – beispielsweise auslaufender Treibstoff, Explosionen, Kurzschlüsse in der Roboter-Elektronik, marodierende Rinderherden oder Entführungen durch Aliens. Mit anderen Worten: Ganz alltägliche Herausforderungen der Kfz-Reparatur.

Mit über 30 Stages, die sich über die sechs Nachbarschaften der Oktaninsel erstrecken, gibt es einiges zu erleben.

Spielszenen von der Xbox Series X-Version gibt es hier zu sehen: