In Manic Mechanics schlüpft ihr in eure Overalls und müsst unter Zeitdruck diverse Fahrzeuge reparieren. In über 30 Level müsst ihr in dem Koop-Spiel mit bis zu drei Freunden euer Können unter Beweis stellen und dabei Autos, Laster, Motorräder, Traktoren, U-Boote und UFOs gegen die Zeit reparieren.

Je schneller ihr schraubt, umso hektischer wird es, so kann es etwa sein, dass ihr auf einmal mit auslaufendem Treibstoff zu Kämpfen habt, Explosionen euren Ablauf stören oder ihr von Aliens entführt werdet.

In Manic Mechanics könnt aber nicht nur im Solo- oder Koop-Modus die Fahrzeuge reparieren, denn es steht euch auch ein VERSUS-Modus zur Verfügung, wo ihr mit euren Freunden um den Titel als bestes Schrauberteam kämpfen könnt.

Wir von XboxDynasty haben uns natürlich auch unseren Overall angezogen und die ersten Level für euch in zwei neuen Videos festgehalten.

Manic Mechanics | Chaos in der Werkstatt

Manic Mechanics | Wir müssen Betty besiegen

Manic Mechanics ist für 23,99 Euro im Microsoft Store verfügbar.

