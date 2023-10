Age of Empires II: Definitive Edition: The Mountain Royals DLC erscheint im Oktober

Neue Zivilisationen und Kampagnen werden mit dem The Mountain Royals DLC für Age of Empires II: Definitive Edition im Oktober spielbar sein.

Die Geschichte der beiden neuen Zivilisationen Georgier und Armenier können Strategen bald mit dem DLC The Mountain Royals in Age of Empires II: Definitive Edition entdecken.

Der neue Zusatzinhalt, der am 31. Oktober für Xbox und PC erscheint, beinhaltet drei neue Kampagnen, die vollständig vertont sind: Tamar, Thoros der Große und Ismail.

Zusätzlich erfuhr die persische Zivilisation eine Überarbeitung.

Auf seiner Homepage hält der Entwickler weitere Details zum DLC bereit.

Im Microsoft Store kann The Mountain Royals mit einem Rabatt von 15 % für 12,74 statt 14,99 Euro vorbestellt werden. Das Hauptspiel Age of Empires II: Definitive Edition ist im Xbox Game Pass für Konsole und PC enthalten.