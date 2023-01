Age of Empires II: Definitive Edition: Launch-Trailer zur Xbox-Version

Schaut euch den offiziellen Launch-Trailer zur bald erhältlichen Xbox-Version von Age of Empires II Definitive Edition an.

In sechs Tagen erklingt das „Wololo“ auch auf Konsole, denn Age of Empires II Definitive Edition wird am 31. Januar für Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen. Zum Release wird es zudem über den Xbox Game Pass spielbar sein.

Microsoft stimmt euch auf die kommenden Partien im Strategiespiel ein und schickt den offiziellen Launch-Trailer für die Konsolenfassung voraus.

Age of Empires II Definitive Edition wird auf Xbox tonnenweise Inhalte bereitstellen. Dazu zählen 40 Updates, 3 DLCs, 83 Karten und vieles mehr.

Für die Umsetzung auf Konsole wurde ein eigenes Kreismenü zur Steuerung mit dem Controller umgesetzt. Aber auch mit Maus und Tastatur könnt ihr spielen.