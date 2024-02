Age of Empires II: Definitive Edition: Singleplayer DLC erscheint im März

Der Einzelspieler-DLC Victors and Vanquished für Age of Empires II: Definitive Edition erscheint im März. Hier gibt es einen ersten Trailer.

Das Jahr 2023 war für Age of Empires II: Definitive Edition mit den Erweiterungen Return of Rome und The Mountain Royals ein Meilenstein. Mehr als vier Jahre nach der Veröffentlichung wächst das Spiel weiter.

Es werden mehr Geschichten aus der reichen Geschichte der Welt erzählt und mehr Zivilisationen ins Spiel gebracht.

Das nächste Kapitel für Age of Empires II: DE wird der Einzelspieler-DLC Victors and Vanquished sein, der am 14. März erscheint.