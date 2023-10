Skull Island: Rise of Kong: Spieler bezeichnet Actionspiel als Betrug

Nach dem kompletten Reinfall um Der Herr der Ringe: Gollum und seinem katastrophalen technischen Zustand, tritt King Kong offenbar jetzt in dessen Fußstapfen.

Seit heute ist Skull Island: Rise of Kong von GameMill Entertainment für Konsolen und PC erhältlich. Über Social Media wurden erste Szenen aus der Verkaufsversion geteilt, die kein gutes Haar den dem von IguanaBee entwickelten Actionspiel lassen.

In einem mehr als 37.000-mal gelikten Videoclip auf X ist eine Zwischensequenz zu sehen, die eine grafische Präsentation von vor zwei Generationen zu zeigen scheint.

Doch es kommt noch schlimmer: In dem von RickDaSquirrel geteilten Video haben die Entwickler sogar ein Platzhalterbild drin gelassen. Da hat die Qualitätssicherung eindeutig gepennt, wenn es denn überhaupt eine gab.

Der Uploader selbst bezeichnet Skull Island: Rise of Kong als kompletten Betrug, das Spiel soll man nicht kaufen.

Actual cutscene DO NOT BUY THE NEW KING KONG GAME. IT IS A COMPLETE SCAM pic.twitter.com/6hiCWOSnNc — Rick (@RickDaSquirrel) October 16, 2023

New King Kong game looks like game of the year material pic.twitter.com/TXuZYQ53EL — Rick (@RickDaSquirrel) October 16, 2023

Ein anderer Spieler zeigte einen Gameplay-Clip und bezeichnete das Spiel als „Shovelware“, also ein Spiel von minderwertiger Qualität.

“Gameplay” of Skull Island: Rise of Kong. This costs 40 dollars and is made by people that make low effort shovelware with big IP franchises. The modern LJN pic.twitter.com/YjHqOeoosr — King Kong Perfect Shots (@KongShots) October 16, 2023