Skull Island: Rise of Kong: Geschichte durch Schöpfer Joe DeVito inspiriert

Eine weitere für sich stehende Geschichte wollten die Entwickler für Skull Island: Rise of Kong nicht einfach so niederschreiben.

Der Wunsch, mit ihrem Spiel etwas Besonderes zu schaffen, war einfach zu tief verankert. Daher erfragte man eine Zusammenarbeit mit einem der Erfinder der Geschichten zu King Kong, Joe DeVito. DeVito war mit an der Entstehung der Romane „Skull Island“ und „The History of Skull Island“ beteiligt.

In Skull Island: Rise of Kong werdet ihr als junger Kong eine Zeitreise erleben, bevor die dramatischen Ereignisse später sich überschlagen. Welche Völker lebten dort und vor allem, wie wurde aus Kong der berühmte King Kong? Diese Geschichte ist es, die DeVito inspirierte, an dem Spiel mitzuarbeiten.

DeVito sagte: „In meinem King Kong of Skull Island-Universum hörte das Leben auf Skull Island nicht auf, als die Dinosaurier vor etwa 65 Millionen Jahren auf dem Rest der Erde ausstarben.“ „Es hat sich weiterentwickelt, und darauf wollte ich aufbauen. Was wäre, wenn seine ‚Hände‘ eine ähnliche Geschicklichkeit wie unsere entwickeln würden, die einen opponierbaren Daumen haben – ein wesentliches Detail, das dazu beigetragen hat, unser Gehirn auf die Überholspur zur Entwicklung einer problemlösenden Intelligenz zu bringen? Was ich entdeckte, war eine Rasse pseudo-empfindungsfähiger Saurier und ihre kolossale Königin: Gaw.“ „Als die menschliche Zivilisation und die Kongs auf Skull Island ankamen, waren es Gaw und die Todesläufer, die dort unzählige Jahre lang geherrscht hatten, und sie hatten nicht die Absicht, ihre Herrschaft über die Insel aufzugeben.“ „Dieser Kampf sollte erst in vielen Jahrhunderten abgeschlossen werden. Sein Ende sollte schließlich mit dem Aufstieg eines verwaisten jungen Kong kommen, der schließlich zu einem Riesen unter Riesen heranwachsen sollte. Er ging als King Kong in den Mythos und die Legende ein. Ich hoffe, dass sich die Spieler zu dieser Geschichte hingezogen fühlen und sie genießen, wenn sie diesen Titel erleben.“

Gerade die Umsetzung der Kreaturen aus Kongs Legenden sind für ihn ein spannender Augenblick gewesen und vor allem die Königin der Saurier hat es dem Illustrator offensichtlich angetan.

DeVito erzählte: „Gaw ist völlig einzigartig für sich selbst, da sie eine enorm vergrößerte Version einer Todesläuferin mit noch mehr verbesserter Intelligenz ist, die sie auf eine Stufe mit den Kongs selbst bringt.“ „Aber Gaw und die Todesläufer unterscheiden sich insofern, als sie eine kalte, berechnende, reptilienartige Intelligenz haben, während Kong ein Säugetier ist, das zu einem breiteren Spektrum an Emotionen fähig ist. Am Ende ist es Kongs größerer Mut, sein unbezwingbarer Geist, wenn man so will, der ihm einen Vorteil gegenüber dem größeren und in mancher Hinsicht mächtigeren Gaw verschafft. Das alles spiegelte sich auch im Design des Spiels wider!“

Skull Island: Rise of Kong erscheint am 17.10.2023 für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 und 5, Nintendo Switch sowie PC.

Käufer der Colossal Edition erhalten Zugriff auf:

8 exklusive Filmkörnungsfilter: Erobere die Totenkopfinsel und erweise den klassischen Kong-Filmen eine Hommage mit 8 exklusiven Filmkörnungen inklusive dem rot getönten Wutfilter, den 133-Noir- und 1970er-Sepiaton-Filmkörnungsversionen

8 Kong-Farbvarianten: Wähle dein eigenes Farbschema für Kong inklusive einem albinoweißen Kong, eigens für die Colossal Edition des Spiels.

Boss-Rush-Modus: Bezwinge alle Titanen der Totenkopfinsel so schnell wie möglich und schlage deine Bestzeit in dieser eigenen Colossal Edition des Spiels.

Hinter-den-Kulissen-Inhalte: Wirf in der Colossal Edition des Spiels exklusiv einen Blick hinter die Kulissen auf den Kreativprozess mit der Konzeptkunst von Joe DeVito, Live-Aufnahmen des In-Game-Soundtracks und erhalte einen Einblick auf die gesamte Originalmusik des Spiels