Skull Island: Rise of Kong: Angeblich in nur einem Jahr entwickelt

Skull Island: Rise of Kong wurde angeblich in nur einem Jahr entwickelt. Das Resultat ist eines der schlechtesten Spiele im Jahr 2023.

Skull Island: Rise of Kong hält eisern die Krone für „das schlechteste Spiel des Jahres 2023“ in der Hand und jetzt kam laut einem Bericht von The Verge heraus, dass das Spiel in nur einem Jahr entwickelt wurde.

Der Seite liegen Informationen von einem ehemaligen Entwickler vor, der sich zum Entwicklungsprozess geäußert hat.

„Der Entwicklungsprozess dieses Spiels begann im Juni letzten Jahres und sollte am 2. Juni dieses Jahres enden“, sagte der Entwickler, der anonym bleiben möchte. „Also ein Jahr Entwicklungsprozess.“ „Es kam in vielen Fällen vor, dass wir nicht alle Informationen über das Projekt erhielten“, so der ehemalige Entwickler. „Das war bei der Arbeit ziemlich frustrierend, weil wir mit den wenigen Informationen, die uns zur Verfügung standen, improvisieren mussten.“