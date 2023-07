Skull Island: Rise of Kong: Großer Gorilla brüllt im Herbst auf Xbox rum

Ein weiteres Spiel zum berühmtesten Gorilla der Welt steht mit Skull Island: Rise of Kong für dieses Jahr noch in den Startlöchern.

Oft werden Spiele sehr spät erst angekündigt, um sie dann direkt in kurzer Zeit danach in den Handel zu bringen. Hierfür werden Versandriesen und Co bereits im Vorfeld über die Cover oder auch das Veröffentlichungsdatum informiert. Amazon Spanien erhielt diese Informationen offenbar auch, denn ein findiger Mitarbeiter stellte direkt das Spiel Skull Island: Rise of Kong in den virtuellen Marktplatz.

Bislang war der Titel von GameMill Entertainment, welche auch an Avatar The Last Airbender: Quest for Balance arbeiten, noch nicht offiziell angekündigt. Nach der Listung von Amazon, veröffentlichte GameMill nun auch einen Ankündigungstrailer:

Dazu gibt es auch einige Bilder:

Skull Island: Rise of Kong wird im Herbst für die Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 und 5, Nintendo Switch sowie PC geben.