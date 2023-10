Skull Island: Rise of Kong: Die Herrschaft des Kong ist nah

King Kong ist zurück! Skull Island: Rise of Kong ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich. Hier gibt es den Launch-Trailer zu sehen.

Skull Island: Rise of Kong ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC über Steam erhältlich.

Basierend auf der Romanreihe von Joe DeVito um Skull Island und Merian C. Coopers King Kong schlüpfen die Spieler in diesem Third-Person-Action-Adventure in die Rolle von Kong und begeben sich auf einen Rachefeldzug, um ihren rechtmäßigen Platz als König von Skull Island zu behaupten.