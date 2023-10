Endless Dungeon: Vorabfreischaltung verfügbar

Autor:, in / Endless Dungeon

Für alle Besitzer der Endless Dungeon Last Wish Edition startet die Vorabfreischaltung. Besitzer der Standard Edition können sich ab 19. Oktober ins taktische Roguelite-Getümmel stürzen.

Kaum zu glauben, aber es ist endlich so weit! Endless Dungeon ist für alle Besitzer der Last Wish-Edition auf PC, PlayStation und Xbox verfügbar. Besitzer der Standard-Edition stoßen zur Veröffentlichung am Donnerstag, den 19. Oktober, dazu.

In Endless Dungeon sitzt ihr auf einer geheimnisvollen, verlassenen Raumstation fest. Euer Ziel ist es, euch bis zu ihrem Ausgang durchzukämpfen und euren Kristall dabei vor nicht enden wollenden Wellen von Monstern zu schützen – oder bei dem Versuch zu sterben, neu geladen zu werden und es erneut zu versuchen.

FEATURES

Einzigartiger Genre-Cocktail: Roguelite trifft auf Twin-Stick-Shooter und taktisches Tower Defense!

Bilde einen Trupp: Schließt euch mit bis zu drei Freunden im Koop-Modus zusammen oder spielt mit KI-Partnern im Einzelspielermodus, um von der Station zu entkommen.

Nach dem Tod ist vor dem Tod: Ja, Sterben ist ein Hauptmerkmal! Ihr werdet sterben, und das nicht zu knapp. Lernt daraus, wenn ihr die Tiefen der Station erkundet und zusammen mit euren Helden besser werden wollt.

Spielt auf eure Weise: Passt alles nach euren Wünschen an! Es stehen haufenweise Waffen und Geschütze zur Auswahl, und je weiter ihr im Spiel voranschreitet, desto mehr Möglichkeiten habt ihr, euer Gameplay anzupassen.

Ein klassischer Space-Western: Lasst euch von der Atmosphäre, Musik und Beleuchtung in das Endless-Universum entführen, das mit Tracks von Arnaud Roy und der amerikanischen Folk-Künstlerin Lera Lynn zu einem wahren Space-Western wird.

Bedeutungsvoller Meta-Fortschritt: Bereitet euch vor, lauft los und startet von vorn in einem endlos unterhaltsamen Kreislauf aus Sci-Fi-Gewalt, in dem ihr stets neue Geheimnisse der Station enthüllt, Ressourcen plündert, Schätze findet und neue Distrikte, Helden, Anpassungsmöglichkeiten und vieles mehr freischaltet.

Hier gibt es noch den neuen Launch-Trailer zum Spiel zu sehen: