Endless Dungeon: Actionreiche Spielszenen aus dem Roguelite

Schaut euch in einem neuen Video Spielszenen aus dem taktischem Roguelite-Actionspiel Endless Dungeon auf der Xbox Series X in 4K an.

Nach der am Dienstag veröffentlichten Last Wish Edition erscheint heute auch die Standard Edition von Endless Dungeon für die Xbox.

Ab jetzt können alle wagemutigen Abenteurer, die eine hohe Toleranz gegenüber Reinkarnation haben, allein oder mit bis zu drei Spielern online, in die Tiefen der verlassenen Raumstation vordringen.

Um euch einen ersten Eindruck von Endless Dungeon zu geben, haben wir für euch das Tutorial gespielt und das Video auf unserem YouTube Channel veröffentlicht.

Wie wir in unserem Twitch-Livestream am Dienstag sehen konnten, hat Endless Dungeon im weiteren Spielverlauf noch mit ein paar Bugs zu kämpfen. Soundprobleme, direkt nach dem Spawn zerplatzende Gegner, waren zwei der von uns beobachteten Bugs. Diese sind den Entwicklern bereits bekannt und ein Patch, um diese zu beheben, ist in Arbeit.

Endless Dungeon | Tutorial

