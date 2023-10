Life of Delta: Kleiner Roboter sucht verlorenen Freund

Autor:, in / Life of Delta

Im Point-and-Click-Adventure Life of Delta sucht ein kleiner Roboter seinen verlorenen Freund.

Entwickler Airo Games und Publisher Daedalic Entertainment haben Life of Delta auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht. Ab sofort können Spieler in Deltas bewegende Reise durch die postapokalyptischen Landschaften der Erde eintauchen.

Life of Delta wurde Anfang des Jahres auf PC und Nintendo Switch veröffentlicht und mit dem heutigen Start freut sich das Entwicklerteam, dass das Spiel nun für alle aktuellen Plattformen verfügbar ist.

Life of Delta – 19,99 Euro

Life of Delta ist ein handgezeichnetes Point-and-Click-Adventure, das den Spieler in eine Welt entführt, in der die Menschheit schon lange verschwunden ist und ein kleiner Serviceroboter namens Delta sich auf die Suche nach seinem verlorenen Freund macht.

Mit wunderschön handgezeichneten Landschaften des postapokalyptischen Japans, kniffligen Rätseln, einer berührenden Geschichte und mehreren einzigartigen Nebengeschichten verspricht Life of Delta sowohl Indie-Fans als auch Gelegenheitsspielern eine großartige Zeit.

Features

Beeindruckende Aussichten: Bestaunt die 28 handgemalten Levels des postapokalyptischen Japans und Hunderte von sorgfältig handgefertigten Charakteranimationen

Knifflige Rätsel: Löst über 50 fesselnde Rätsel wie den Bau von Raumschifftriebwerken und das Mischen von Gifttränken

Eine postapokalyptische Welt, die sich lebendig anfühlt: Interagiert im gesamten Spiel mit verschiedenen Charakteren, von denen jeder eine besondere Geschichte zu erzählen hat

Tiefgreifende Erzählung: Erlebt vollständig animierte Zwischensequenzen, um das erzählerische Erlebnis zu verstärken

Die beruhigenden Klänge des Verfalls: Genieße einen wunderschönen Original-Soundtrack

Schaut euch den Launch-Trailer und Screenshots aus Life of Delta an: