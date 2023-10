The Lord of the Rings: Return to Moria: Zwergen-Editor bietet zahlreiche Optionen

Werft einen Blick in den Editor von The Lord of the Rings: Return to Moria, wo ihr euren eigenen Zwerg gestalten könnt.

Der Entwickler Free Range Games und der Publisher North Beach Games verkünden für die PC-Version des Koop-Survival-Crafting-Titels The Lord of the Rings: Return to Moria den Status“Mithril“ (Gold).

Am 24. Oktober wird das Spiel zunächst für Epic Games Store veröffentlicht, gefolgt von der PlayStation 5-Version am 5. Dezember. Die Xbox Series X|S-Version ist hingegen erst für Anfang 2024 geplant.

Kürzlich gewährten die Entwickler einen ersten Blick auf den Zwergenschöpfer im Spiel, mit dem die Spieler ihren eigenen einzigartigen Zwergencharakter für ihren Durchgang in The Lord of the Rings: Return to Moria erstellen und anpassen können.

Der Zwergenschöpfer bietet den Spielern zahlreiche Optionen, um ihren Zwerg so zu gestalten, wie sie es für richtig halten. Dazu gehören verschiedene Auswahlmöglichkeiten für Bärte und Haare, Accessoires und Schmuck, Gesichtszüge, Tätowierungen, Narben, Körpertyp und sogar die Herkunft, Stimme und der Persönlichkeitstyp des Zwerges.

Die Geschichte von Der Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria führt die Spieler über die Bücher hinaus in das vierte Zeitalter von Mittelerde, der von J.R.R. Tolkien geschaffenen fantastischen Welt.

Die Spieler werden von Lord Gimli Lockbearer (im Spiel gesprochen von Schauspieler John Rhys-Davies) in das Nebelgebirge gerufen und schließen sich als Zwergenkompanie zusammen, um die verlorene Beute aus der Zwergenheimat Moria – bekannt als Khazad-dûm oder Dwarrowdelf – in den Tiefen unter ihren Füßen zurückzuholen. Ihre Suche erfordert Tapferkeit und Teamwork, denn sie müssen tief in die Minen von Moria eindringen, um die Schätze zu bergen, und hoffen, sie eines Tages wieder in ihrem alten Glanz erstrahlen zu lassen.

In The Lord of the Rings: Return to Moria erstellen die Spieler ihren eigenen Zwerg, bevor sie sich allein oder zusammen mit einer Gruppe anderer Zwerge online in die höhlenartigen Minen von Moria wagen. Jedes Abenteuer in den Tiefen bringt einzigartige Herausforderungen und Möglichkeiten mit sich, die durch die Verwendung von prozedural generierten Umgebungen geschaffen werden, die nahezu endlose Möglichkeiten bieten, während die Spieler die tiefsten Tiefen der Zwerge erkunden.

Während sie immer tiefer vordringen, müssen die Zwerge sicherstellen, dass ihr Metall für die Gefahren, die dort lauern, gerüstet ist. Sie müssen widerstandsfähige Rüstungen und fein geschliffene Waffen herstellen, die sie vor allen Arten von Goblins, Arachnoiden oder anderen mysteriösen Gegnern, denen sie begegnen, schützen und diese besiegen können. Erforscht die Geheimnisse des Nebelgebirges, gewinnt wertvolle Metalle, die von den Zwergen geschätzt werden, baut längst erloschene Schmieden wieder auf und lernt das Geheimnis des Schattens, der im Inneren lauert.