The Lord of the Rings: Return to Moria: Xbox Spieler müssen bis 2024 warten

Free Range Games gibt den 24. Oktober als Veröffentlichungstermin für The Lord of the Rings: Return to Moria für PlayStation 5 und Windows PC bekannt. Xbox Spieler müssen warten.

Der unabhängige Entwickler Free Range Games und der Publisher North Beach Games geben das Veröffentlichungsdatum für ihren mit Spannung erwarteten Koop-Survival-Crafting-Titel The Lord of the Rings: Return to Moria bekannt, der die Zwerge am 24. Oktober in den sagenumwobenen Minen willkommen heißen wird.

Das Spiel wird in digitaler Form für PlayStation 5 und Windows-PC via Epic Games Store veröffentlicht. Das Spiel wird am 5. Dezember für die PS5 im Handel erhältlich sein und soll Anfang 2024 für die Xbox Series X|S-Konsolen erscheinen.

The Lord of the Rings: Return to Moria spielt im vierten Zeitalter von Mittelerde, der epischen Fantasy-Welt von J.R.R. Tolkien und folgt den Zwergen, die sich auf einzigartige Abenteuer begeben, um ihre Zwergenheimat Moria zurückzuerobern und wiederherzustellen.