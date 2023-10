Cafe Owner Simulator: Traum vom eigenen Laden wird wahr

Entwickler Second Reality hat sich beim Cafe Owner Simulator von Sandbox- und Simulationsspielen inspirieren lassen, in denen die Spieler etwas Eigenes schaffen, Prozesse einrichten, ihre Kreation entwickeln, ihre Seele hineinstecken und ihre Kreativität zeigen können.

Mit der Veröffentlichung des Cafe Owner Simulators erhaltet eine solche Möglichkeit. Unser Ziel ist es, der Welt ein Spiel zu geben, in dem jeder seinen Traum verwirklichen und sein eigenes Restaurant eröffnen kann.

Cafe Owner Simulator – 15,19 statt 18,99 Euro

Reinigung und Restaurierung

Wenn ihr einen Raum für euer eigenes Restaurant kauft, müsst ihr ihn von Müll befreien und größere Reparaturen durchführen. Das ist keine leichte Aufgabe, aber was gibt es Besseres, als die Zukunft eines erfolgreichen Restaurants oder Cafés aufzuräumen?

Abdecken von Oberflächen

Nach dem Reinigen und Reparieren müsst ihr die besten Tapeten, Teppiche oder Verkleidungen aus verschiedenen Materialien auswählen – hier beginnt die Gestaltung.

Küche und Ausstattung

Wie kommt ihr also ohne Küchenausstattung aus? Entscheidet euch für die Art eures zukünftigen Lokals und kauft alle notwendigen Geräte dafür. Vergesst auch nicht, sie an die Steckdosen anzuschließen.

Speisekarte und Produkte

Um ein Lokal zu eröffnen, braucht ihr mindestens 5 Gerichte auf der Speisekarte. Für die Zubereitung dieser Gerichte benötigt ihr Produkte, die ihr im Supermarkt kaufen könnt.

Management und Mitarbeiter

Das Spiel hat einen Arbeitsmarkt. Um einen Mitarbeiter einzustellen, bezahlt ihr einen Headhunter, der für euch einen geeigneten Mitarbeiter findet. Jeder Mitarbeiter hat seine eigenen Eigenschaften, wählt also die besten aus. Je besser die Eigenschaften sind, desto höher ist das Gehalt, das der Arbeitnehmer verlangt. Mit der Zeit nimmt die Arbeitsmotivation ab – zahlt Prämien oder stellt neue Mitarbeiter ein, hier habt ihr die Wahl.

Entwicklung des Restaurants, Ebenen

Für die Durchführung verschiedener Aktionen im Spiel erhaltet ihr Erfahrungspunkte. Wenn ihr eine bestimmte Grenze erreicht, steigt das Level und ihr bekommt viele Möglichkeiten: neue Möbel und Geräte zum Einrichten, neue Gerichte auf der Speisekarte, neue Funktionen auf eurem Tablet, Geldbelohnungen und mehr.

Restaurantausbau und neue Funktionen

Verdient Geld, in dem ihr neue Bereiche eures Cafés eröffnet, um all eure Designideen zu verwirklichen. In Zukunft wird es möglich sein, ein Hotel in der Nähe des Restaurants zu bauen und einen Platz für die Erholung und Unterhaltung der Besucher zu schaffen.

Aufgaben eines Restaurantbesitzers

Wie jeder Eigentümer oder Manager eines Restaurantbetriebs wartet auch auf euch eine Menge Arbeit und tägliche Aufgaben. Rechnungen bezahlen, Mitarbeiter verwalten, Lebensmittel bestellen, den Zustand der Ausrüstung und ihre Reparatur überprüfen, verschiedene Schädlinge bekämpfen und die Räumlichkeiten reinigen, an der Kasse und am Tresen arbeiten (bis ihr Mitarbeiter dafür einstellt), Kontrollen durch den Brandinspektor bestehen, Werbung erstellen und beauftragen, Marketing, wenn nötig könnt ihr einen Kredit bei der Bank aufnehmen, aber es ist besser, ihn rechtzeitig zurückzuzahlen, sonst gibt es Probleme, und vieles mehr.