Endless Dungeon: Hier gibt es die vierte Heldenenthüllung

Legt eure Schnabelmaske an und deckt euch mit Weihrauch ein – es ist Zeit für die vierte Heldenenthüllung von ENDLESS Dungeon!

ENDLESS Dungeon ist ein truppbasiertes, taktisches Roguelite-Actionspiel mit einem Schuss Tower Defense. Stellt einen Trupp aus Helden zusammen und bahnt euch einen Weg durch eine dunkle und gefährliche, verlassene Raumstation. Wenn ihr sterbt, versucht ihr es einfach noch einmal. Und da kommt Shroom ins Spiel: Sie ist die Medica der Station und eine tolle Unterstützungsheldin für euer Team.

Shroom ist überzeugt – und diese Meinung wird nur von wenigen geteilt –, dass jedes gute Team jemanden benötigt, der die Sprache der Pflanzen versteht. Da ihre Dienste als Bestatterin dank des Neuladers nicht mehr benötigt werden, preist sie ihre Weihrauche, Kräutermittel und Tränke als wunderwirkende Allheilmittel an.

Shroom befindet sich in der Grauzone zwischen Apothekerin und Quacksalberin und sie tut ihr Bestes, um den Trupp mit allen Wurzeln, Kräutern, Blumen, Blättern und Nüssen am Leben zu erhalten, die sie auftreiben kann. Der Rest der Bande fragt sich jedoch, wie gut sie heilen kann, wenn sie doch so viel Schutz braucht. Wenn sie ihre Fertigkeiten durch das Einbalsamieren von toten Freunden gelernt hat, was kann sie dann schon für ihre lebenden Freunde tun?

Hier ein Überblick über ihre Techniken:

Passiv: Weihrauch-Hauch – Erhöht den Seelenvorrat pro getötetem Monster im Raum.

– Erhöht den Seelenvorrat pro getötetem Monster im Raum. Spezial: Seelenpflaster – Heilt andere Helden, indem sie Seelen ausgibt.

– Heilt andere Helden, indem sie Seelen ausgibt. Ultimativ: Spezialmischung – Erhöht die Gesundheitsregeneration, die Verteidigung und verhindert den Tod.