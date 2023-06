Dying Light 2 Stay Human: Zweiter DLC auf 2024 verschoben

Autor:, in / Dying Light 2 Stay Human

Techland hat sich dazu entschlossen, den zweiten kostenpflichtigen DLC für Dying Light 2 Stay Human erst im nächsten Jahr zu veröffentlichen.

Dadurch erhält man mehr Zeit, die man in die Entwicklung stecken will, um so die beste Story-Erweiterung zu ermöglichen, inklusive neuer Karte und Mechaniken.

Das Survival-Horrorspiel wird auch weiterhin kontinuierlich verbessert und mit fortlaufenden Updates unterstützt, ehe der zweite DLC erscheint.

Die nächsten Monate werde man weitere Informationen für Spieler haben, angefangen bei einem Livestream am 29. Juni. Dort will man mehr über kommende Events und spielverändernde Updates sprechen.