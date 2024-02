Dying Light 2 Stay Human: Kostenlose Reloaded Edition Goodies verfügbar

Autor:, in / Dying Light 2 Stay Human

Anlässlich des Launches der Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, dem Feuerwaffen-Update und den Feierlichkeiten zum zweiten Jahrestag, gehen wieder vermehrt Spieler auf Zombiejagd.

Neue und altgediente Spieler von Dying Light 2 Stay Human haben daher die Chance, diese kostenlosen Gegenstände zu erhalten, bevor sie ablaufen:

Harran-Pistole – Die Harran-Pistole kann in der offenen Welt frei benutzt werden und kann bis zum 7. März zusammen mit der Munition im Vorrat des Spielers in jeder sicheren Zone gefunden werden. Spieler, die diese Pistole für sich beanspruchen, werden sie in ihrem Inventar sehen und können das Feuerwaffen-Gameplay direkt nach dem Prolog erleben.

Retrowave Redux Skin Bundle – einschließlich Night Rider Redux Outfit, Blademaxx Redux (Machete) + Blaupause mit Shock Mod, Dark Sickle Redux (Sense) + Blaupause mit Shock Mod, und Night Vibes Paraglider. Dieses Bundle wird bis zum 7. März kostenlos über den Ingame-Store erhältlich sein.

Pilger-Außenposten-Willkommenspaket – verschafft euch einen Vorsprung in Dying Light 2 Stay Human mit einer Sammlung von Gegenständen, die euch einen weiteren Tag am Leben erhalten können! Das Paket enthält das Nightrunner Craftpart Pack, das Stay Human Outfit und die Extinguisher Waffe. Das Paket kann bis zum 3. März im Pilgrim Outpost abgeholt werden.

Das ist aber noch nicht alles – heute wurden dem Spiel NEUE Überlebensmissionen hinzugefügt und legendäre Charaktere aus Dying Light sind zurück: Tolga und Fatin – lasst ihre Geschichte wieder aufleben, indem ihr Board-Quests erkundet.

Neue Spieler, die sich diese kostenlosen Gegenstände nicht entgehen lassen wollen, können sich Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition bis zum 7. März mit einem Rabatt von -50% erwerben, die das Feuerwaffen-Update, alle zuvor veröffentlichten Spiel-Updates und den ersten Story-DLC Bloody Ties enthält.