Dying Light 2 Stay Human: For Honor kreuzt im Crossover die Schwerter

Macht euch bereit für einen Kampf mit dem For Honor Crossover in Dying Light 2 Stay Human.

Dying Light 2 Stay Human wurde zu Halloween von Vampiren heimgesucht, jetzt folgt ein Crossover mit For Honor. Das Mittelalter zieht in Dying Light 2 Stay Human ein und For Honor wird die Schwerter mit den Zombies kreuzen.

Das Crossover ist ab heute verfügbar. Hier gibt es einen kleinen Vorgeschmack zu sehen: