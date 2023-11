The Texas Chain Saw Massacre: Kostenlose Map, ein Opfer und mehr

Autor:, in / The Texas Chain Saw Massacre

Neuer DLC für The Texas Chain Saw Massacre bringt ein neues Opfer, Familienmitglied und eine neue Karte

Gun Interactive und Sumo Nottingham freuen sich, zwei neue Charaktere in die Reihe von The Texas Chain Saw Massacre aufzunehmen: Nancy und Danny. Zeitgleich mit ihrer Veröffentlichung wird auch eine neue Karte vorgestellt, und jeder neue Charakter hat seine eigenen einzigartigen Fähigkeiten und Perks.

Nancy ist das neueste Mitglied der berüchtigten Slaughter Family. Obwohl nicht viel über sie bekannt ist, sind ihre letzten drei Ehemänner alle auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen oder verschwunden.

Durch unglaublich furchtbare Umstände ist Nancy auch eine Ersatzmutter für Johnny Slaughter, was zeigt, dass Monster ihre eigenen Schöpfer haben. Die Spieler können auch mehr über Nancy erfahren, wenn sie die neueste Karte, Nancys Haus, durchspielen.

The Texas Chain Saw Massacre ist erhältlich für Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC über Steam und den Microsoft Store sowie im Game Pass für Xbox und PC.