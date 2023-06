Chants of Sennaar: Glyphen entschlüsselt

Autor:, in / Chants of Sennaar

Das Indie-Puzzle-Adventure Chants of Sennaar gewährt euch einen Einblick des Erschaffers, der Teil des Tribeca Games Spotlight ist.

Focus Entertainment und Rundisc haben die Ehre, mit Chants of Sennaar, dem bezaubernden Puzzle-Adventure, in dem ihr Glyphen entschlüsselt, um die Geheimnisse vergessener Sprachen zu lüften, am renommierten Tribeca Festival teilzunehmen.

Das Spiel erscheint am 5. September für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC und ist Teil der offiziellen Auswahl der 2023 Tribeca Games and Immersive Experience.

Eine Demo ist auf der Veranstaltung bis zum 18. Juni spielbar, und die Macher stellen das Spiel in einem speziellen Video vor, das während des Tribeca Games Spotlight vorgestellt wird. Lasst euch vom Charme der wunderschönen neuen Screenshots verzaubern und schaut euch jetzt die Games Spotlight Präsentation an, um mehr über die Inspirationen hinter Chants of Sennaar zu erfahren!

In diesem neuen Video stellen die Gründer von Rundisc, dem Studio hinter Chants of Sennaar, das Spiel vor und lassen uns an ihrer Philosophie und ihren Inspirationen teilhaben.

Chants of Sennaar basiert auf dem Mythos von Babel und nimmt die Spieler mit auf eine spannende Reise, auf der sie einen fremden Ort entdecken, an dem fünf gespaltene Völker leben, die jeweils eine von fünf verschiedenen Sprachen sprechen. Um sie wieder zu vereinen, müssen die Spieler die Rätsel einer faszinierenden Welt lösen, in der die alten Sprachen sowohl das Schloss als auch der Schlüssel sind.

Bei der Erkundung der Stadt, dem Kennenlernen und Verstehen ihrer Bewohner und dem Einsatz von List und Tücke, um die Wächter zu überlisten, ist der Held ein Dolmetscher, ein Diplomat, eine Person, die Wissen und Weisheit einsetzt, um Konflikte zu lösen, anstatt Gewalt anzuwenden. Als solches ist Chants of Sennaar eine Einladung zu Offenheit und Toleranz.