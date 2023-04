Chants of Sennaar: Release-Termin steht fest

Focus Entertainment und Rundisc freuen sich endlich das Veröffentlichungsdatum für Chants of Sennaar, ein fesselndes Indie Puzzle Adventure Spiel, in welchem ihr Glyphen entziffert, um die Geheimnisse einer vergessenen Sprache zu enthüllen, endlich bekannt gegeben zu können. Das Spiel wird am 5. September erscheinen. Das Datum wurde im Rahmen der heutigen Nintendo Indie World enthüllt, mitsamt neuem Gameplay. Heute kündigen wir zudem an, dass das Spiel ebenfalls auf PlayStation und Xbox erscheinen wird – neben den bereits bestätigten Versionen für PC und Nintendo Switch! Packt Chants of Sennaar jetzt auf die Wishlist und seht euch den Release Date Reveal Trailer an, um euch direkt in die beeindruckende Welt mit ihrem bombastischen Soundtrack einzufühlen.



Erkundet die Mysterien hinter den Fragmenten der Vergangenheit

Seit Beginn der Zeit getrennt, sprechen Die Menschen des Turms nicht mehr miteinander. Doch man sagt, dass eines Tages ein Reisender die Weisheit finden wird, die Wand niederzureißen und die Balance wiederherzustellen.

Entdeckt und erkundet eine fesselnde Welt in einem farbenfrohen und poetischem Setting, die inspiriert vom Mythos des Turms zu Babels ist. Bereist die unendlichen Stufen eines Labyrinths, enthüllt eine ominöse Wahrheit und deckt das Mysterium einer faszinierenden Stadt auf, in der alte Sprachen gleichzeitig das Schloss und der Schlüssel sind.

Begebt euch auf eine fesselnde Reise mit altertümlichen Sprachen, die es zu entziffern gilt, wenn Chants of Sennaar am 5. September erscheint. .

Den Release-Trailer zu Chants of Sennaar gibt es hier zu sehen: