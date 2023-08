Chants of Sennaar: Gameplay-Trailer besucht Babel

Autor:, in / Chants of Sennaar

Erfahrt mehr über Chants of Sennaar im neuen Overview-Gameplay-Trailer, der euch nach Babel mitnimmt.

Im Rahmen der Gamescom zeigt Focus Entertainment einen neuen Gameplay-Trailer zu Chants of Sennaar.

Im knapp vier Minuten langen Trailer erhalten Spieler einen Überblick über das Spiel, in dem ein faszinierendes Universum erforscht wird, das durch den Mythos von Babel inspiriert wurde.

Spieler tauchen in eine rätselhafte Stadt ein, die einen riesigen und mythischen Turm beherbergt. Sie beobachten, hören zu und entschlüsseln alte Sprachen, während sie Rätsel und Puzzles lösen, Minispiele absolvieren und Fallen aus dem Weg gehen.

Weiterhin könnt ihr auch erste Eindrücke von Chants of Sennaar in der spielbaren Demo sammeln, die im Microsoft Store zum Download bereitsteht.

Am 5. September wird Chants of Sennaar für Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen. Bis zum Release kann es für 17,99 statt 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellt werden.