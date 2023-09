Chants of Sennaar: Mitreißende Musik vorgestellt

Autor:, in / Chants of Sennaar

In Chants of Sennaar erkundet ihr ein faszinierendes Universum, welches durch den Mythos von Babel inspiriert ist und stellt so die Verbindung zwischen den Menschen wieder her.

Findet euch selbst in einer wundervollen Stadt mit einem weit hohen Turm wieder. Beobachtet, hört zu und entziffert alte Sprachen. Löst knifflige Puzzles und spielt diverse Minispiele, entkommt den grimmigen Wachen und weicht den Fallen auf eurem Weg aus – alles untermalt mit grandioser Musik: