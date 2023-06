Prince of Persia: The Lost Crown: 60fps auf allen Plattformen

Im Adventure Prince of Persia: The Lost Crown hüpft und springt der Prinz auf allen Plattformen in 60fps.

Ubisoft kündigte in dieser Woche Prince of Persia: The Lost Crown, einen neuen 2D-Action-Adventure-Plattformer, in dem Spieler in die Rolle von Sargon schlüpfen.

Zwar erscheint das Spiel erst am 18. Januar 2024 für Xbox Series X|S und Xbox One. Doch schon jetzt wurden technische Angaben auf der Webseite gemacht.

Prince of Persia: The Lost Crown wird demzufolge über hochwertige Grafiken, ein einzigartiges flüssiges Gameplay sowie 60fps auf allen Plattformen verfügen.

Weitere Informationen sowie den ersten Trailer aus der Ankündigung gibt es hier.