Final Fantasy XIV: Erster neuer Job in Dawntrail bekannt

Square Enix enthüllt neue Informationen zu Dawntrail, die fünfte und neuste Erweiterung für das renommierte MMO Final Fantasy XIV Online, die planmäßig im Sommer 2024 veröffentlicht wird. Bis dahin sollte auch endlich die Xbox-Version von Final Fantasy XIV verfügbar sein, weswegen die folgenden Informationen von Square Enix durchaus doppelt interessant sein könnten.

Unter anderem ist der erste neuen Job in Dawntrail vorgestellt worden: die mit zwei Klingen kämpfende „Viper“. Diese Neuigkeiten wurden von Produzent und Direktor Naoki Yoshida in seiner Keynote-Präsentation auf dem FINAL FANTASY XIV Fan Festival 2023 in London preisgegeben, zusammen mit einem neuen Teaser-Trailer, der den Krieger des Lichts in der Rolle des ungestümen Nahkämpfers zur Schau stellt.

Den Trailer gibt es hier:

Darüber hinaus gibt es einen Gameplay-Trailer, der zeigt, was die „Viper“ zu bieten hat:

Während der Präsentation wurde außerdem eine neue Allianz-Raid-Serie vorgestellt, die im Laufe der Inhaltsupdates von 7.x hinzugefügt wird: Echos aus Vana‘diel – eine Crossover-Serie in Zusammenarbeit mit FINAL FANTASY XI.

Die neue Erweiterung geht mit einer Fülle an neuen Inhalten einher. Darunter befinden sich eine erhöhte Stufenobergrenze, mehrere neue Jobs, weitläufige neue Gebiete, neue Stammesvölker, neue Dungeons und neue Kampfinhalte wie FATEs, die Hohe Jagd und die Schatzsuche sowie Nebenaufträge und vieles mehr. Einige der jüngst vorgestellten Inhalte, auf die Spieler sich freuen können, sind:

Neuer Job: Die „Viper“, ein Nahkämpfer, der zwei einhändige Klingen führt, die zu einer einzigen, zweihändigen Waffe zusammengefügt werden können.

Neue Stadt: Tuliyollal, die im Norden Yok Turals gelegene Hauptstadt des föderalen Stadtstaates, der über Tural regiert.

Neue Regionen: Das Tropengebiet Kozama'uka, das durch eine Vielzahl an Flüssen, Bächen und Wasserfällen besticht, und die Wüstenregion Shaaloani, deren staubtrockene Weiten von einer neu verlegten Eisenbahntrasse durchzogen werden.

Neues Stammesvolk: Die Moblins, ein in den Tropenwäldern Kozama'ukas ansässiges Volk, das aufgrund ihrer gemeinsamen Vorfahren eine starke Ähnlichkeit zu den Goblins aufweist.

Neuer Allianz-Raid: Echos aus Vana'diel, eine Crossover-Serie in Zusammenarbeit mit FINAL FANTASY XI.

Neuer beschränkter Job: Wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte der Patch-Serie 7.x veröffentlicht.

Echos aus Vana‘diel, eine Crossover-Serie in Zusammenarbeit mit FINAL FANTASY XI. Neuer beschränkter Job: Wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte der Patch-Serie 7.x veröffentlicht.

Das Video eines Stadtrundgangs gibt es hier zu sehen:

Die neuen Gebiete sind hier zu sehen:

Die neuen Inhalte, die Spieler von Dawntrail erwarten dürfen, bauen auf Informationen auf, die auf dem FINAL FANTASY XIV Fan Festival 2023 in Las Vegas bekannt gegeben wurden, inklusive:

Eine Reise auf den westlichen Kontinent Tural und dessen Hauptstadt Tuliyollal

Neue Gebiete zum Erforschen, wie zum Beispiel das gebirgige Urqopacha und der Wald von Yak T’el

Neue Stammesvölker, darunter die kleinen Pelupelu, die auffallende Masken tragen und in Urqopacha leben

Stufenobergrenze von 90 auf 100 erhöht

Mehrere neue Jobs

Kampfinhalte wie FATEs, die Hohe Jagd und die Schatzsuchen sowie Nebenaufträge

Neue Dungeons

Neue Bedrohungen, darunter Valigarmanda

Ein Update des Inhaltshelfers

Neue Ausrüstung und Syntheserezepte

Umfassender, neuer Gelegenheitsinhalt

Neues Unstetes Gewölbe, neuer Allianz-Raid, 8-Spieler Raid und Fataler Raid

PvP-Aktualisierung

Laufende Inhalts-Updates, inklusive eines Updates für den Blaumagier, noch mehr von Hildibrands Fällen, neuer Pläne für das Tiefe Gewölbe und Aktualisierungen für den Gold Saucer.

Zusätzlich liefert Dawntrail die erste, umfassende Verbesserung der Grafik für Charaktere und Umgebungen, darunter:

Verbesserungen der Ästhetik

Höhere Auflösung für Texturen und Schatten

Verbesserte Grafik für Material

Yoshida verkündete zudem neue Details für die Inhalte, auf die Spieler sich als Teil der 6.x-Patchserie vor der Veröffentlichung von Dawntrail freuen können. Eine Crossover-Auftragsreihe in Zusammenarbeit mit FINAL FANTASY XVI, betitelt „Der Pfad der Flammen“, wurde bekannt gegeben und die langersehnte, von Fall Guys inspirierte Attraktion, wird am 31. Oktober als Teil von Patch 6.51 im Manderville Gold Saucer offiziell ihre Tore öffnen.

Die Teaser-Trailer können hier angesehen werden:

Wie beim Fan Festival 2023 in Las Vegas und London angekündigt, wird die offene Beta-Phase der Xbox Series X|S Version von Final Fantasy XIV Online zwischen Mitte Januar und Februar 2024 eröffnet. Vor der offiziellen Veröffentlichung im Frühjahr 2024 werden Spieler die Wunder Eorzeas dank dieser exklusiv digitalen Version erstmals auf Xbox-Konsolen erleben können.

Die Xbox Series X wird dabei auch mit Unterstützung von 4K-Auflösung aufwarten. Mehr Einzelheiten werden in Kürze bekannt gegeben.