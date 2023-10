Lies of P: Erweiterung offensichtlich in Planung

Autor:, in / Lies of P

Laut einer koreanischen Stellenanzeige auf der Jobbörse des Entwicklers, wird bereits an einer Erweiterung für Lies of P gearbeitet.

Auf der Plattform X teilte der Nutzer Okami Games eine koreanische Stellenanzeige des Lies of P Entwicklers Neowiz. In dieser wird explizit für das düstere Abenteuer ein „Quest Planer“ gesucht. Laut der Stellenanzeige soll dieser sich augenscheinlich mit der Geschichte von Lies of P befassen. Ebenso wird direkt erwähnt, dass es sich um einen DLC handelt.

Ausgeschrieben in der Anzeige ist folgende Beschreibung:

Über das Projekt

Gewinner der Gamescom Awards 2022 in 3 Divisionen für den ersten und den meisten in Korea

Meistgesuchtes Sony Playstation-Spiel

Bestes Rollenspiel

Bestes Action-Adventure-Spiel

Extremes Action-RPG-Projekt auf Basis der Unreal Engine 4

Souls-like-Genre, das ausgefeilten Kampfmechaniken und Leveldesign treu bleibt

Die Geschichte von Lies of P, die das klassische Meisterwerk Pinocchio als grausames Märchen neu interpretiert

Angesiedelt in der Belle Époque, mit einer Vielzahl von Attraktionen

Projekte mit einer Teamkultur, die durch testbasierte Entwicklung stark zusammenhält

DLC wird produziert

Release-Plattform: PC/Konsole

Spieler, die Lies of P bereits durchgespielt haben, ranken sich derzeit um mögliche Szenarien, wie es in dem Spiel weitergehen könnte. Solltet ihr noch keine Ahnung haben, was euch in Lies of P erwartet, lasst euch unseren Test des Souls Like Abenteuer nicht entgehen.