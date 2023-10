Alan Wake 2: Xbox Series S-Konsole eine Herausforderung

Microsofts Xbox Series S scheint zunehmend die Entwickler vor Probleme in der Entwicklung zu stellen. Bereits im Vorfeld meldeten Larian Studios, ihr Baldurs Gate 3 würde nur mit viel Schwierigkeiten die kleine Konsole erreichen.

Durch die Problematik der geringeren GPU-Leistung der Xbox Series S wäre es damit zu einer erheblichen Verzögerung der Veröffentlichung gekommen. Phil Spencer lenkte im letzten Augenblick ein, womit zumindest die Xbox Series X-Version dieses Jahr noch erscheinen soll.

Das Studio hinter Alan Wake 2, Remedy, gibt jetzt Details zu der Leistung ihres Horrorspiels auf der Xbox Series X sowie Xbox Series S bekannt. Während die Xbox Series X unter einem guten Stern steht, muss sich die Xbox Series S-Version erneut einem Kreuzfeuer von Kritiken hingeben.

Der Communications Director von Remedy, Thomas Puha, schrieb folgendes auf der Plattform X: „Ich freue mich, sagen zu können, dass Alan Wake 2 einen Performance-Modus auf PlayStation 5 und Xbox Series X haben wird. Das Spiel wurde von Anfang an als 30-FPS-Erlebnis entwickelt, das sich auf Grafik und Atmosphäre konzentriert, aber irgendwie haben wir es geschafft, einen soliden Performance-Modus einzubauen. Wir werden später über weitere Details sprechen.“

Während einer Präsentation ihres Spiels ging Puha weiter auf die unterschiedlichen Versionen des Spiels ein. Insbesondere die Version für die Xbox Series S bereite dem Team laut ihm Bauchschmerzen. Vornehmlich der verfügbare Grafikspeicher der Konsole ist für die Entwicklung des Spiels ein Problem.

Puha sagte: „Bei der Xbox Series S ist die CPU so ziemlich die gleiche wie bei der Series X. Aber die GPU ist ein Problem. Das ist es wirklich. Und dann ist es ein ziemlich großes Problem, weniger Speicher zu haben. Und wir hören oft: ‚Okay, du machst PC-Spiele, du weißt sicherlich, wie man skaliert.‘ Nun, der Speicher ist auf dem PC kein Problem. Das ist es wirklich nicht. Und das ist einer der Probleme, wenn man über Auflösung und Framerate spricht. Es reicht einfach nicht aus, die Auflösung stark zu senken. Das ist es, was wir bei der Xbox Series S tun, und wir arbeiten sehr, sehr hart daran, sicherzustellen, dass die visuelle Qualität immer noch erhalten bleibt.“

„Die Leute akzeptieren, dass auf einem schwächeren PC die Grafik und die Framerate nicht so gut sein wird. Es gibt einen massiven Unterschied zwischen der Xbox Series S und der Xbox Series X GPU. Und sicher, die Leute können erwähnen, dass dieses Spiel dies so gut gemacht hat und all das, und jedes Spiel ist anders, und jeder Entwickler ist anders. Aber man kann nicht das Beste aus beiden Welten haben. Du musst dich entscheiden, worauf du dich konzentrieren willst.“

„Die Xbox Series S kostet 250 US-Dollar und Xbox Series X und PlayStation 5 kosten 500 bis 600 US-Dollar. Offensichtlich gibt es einen massiven Unterschied zwischen der Leistung, die Sie erhalten, oder? Es ist viel einfacher, auf dem PC zu skalieren, weil der Speicher vorhanden ist, und es ist nicht so, dass es einen Super-PC und einen schwächeren PC gibt. Es gibt etwa 300 PC-Konfigurationen dazwischen, und glaubt mir, das ist ein riesiger Kampf, aber wir haben viele PC-Spiele veröffentlicht, also sind wir ein bisschen besser darin.“

„Wir haben wirklich hart daran gearbeitet, die Version der Xbox Series S mit soliden 30 FPS laufen zu lassen und haben versucht, eine gute visuelle Qualität beizubehalten. Aber, wenn ihr das Spiel von seiner besten Seite in voller Next-Gen-Pracht sehen wollt, dann auf den Rechnern, die über die nötige Hardware verfügen, um das zu ermöglichen.“