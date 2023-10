Astrosmash: 80er Klassiker erscheint diese Woche

Astrosmash, ein astronomisches Reboot des beliebten Shoot’em up aus den 80ern, bereitet sich auf den Start auf Steam, Xbox, Nintendo Switch, Windows und Apple Mac am 12. Oktober vor.

Shoot-em-up-Fans aufgepasst! Kosmisches Gemetzel kündigt sich an! BBG Entertainment schaltet auf Warp-Geschwindigkeit und kündigt die Rückkehr von Astrosmash an, dem stellaren 80er-Hit, der einmal mehr das Spieluniversum erobern will. Der Titel erscheint am 12. Oktober auf Steam (Windows/Mac), Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, Windows Store und Mac App Store.

Macht euch bereit, euren inneren Astronauten zu entfesseln, denn dieses Weltraumabenteuer lädt bis zu vier Spieler gleichzeitig dazu ein, einen interstellaren Ansturm von Meteoren, Bomben und anderen galaktischen Gegnern auszulöschen.

In Astrosmash steuern Spieler eine Laserkanone, navigieren auf einer kosmischen Ebene nach links oder rechts und bekämpfen vom Himmel fallende Objekte, von großen und kleinen Meteoren bis hin zu rotierenden Bomben und gelegentlich sogar UFOs.

Mit jedem fortschreitenden Level schweben Objekte mit erhöhter Geschwindigkeit über den Himmel. Insgesamt warten zehn Level des kosmisch herausfordernden Spaßes auf die Spieler, begleitet von faszinierenden Kulissen und fesselnder Hintergrundmusik, die perfekt mit dem Gameplay synchronisiert ist.

Astrosmash erschien erstmals im Jahr 1981 und entwickelte sich schnell zu einem der beliebtesten Spiele seiner Zeit. Jetzt, mehr als vier Jahrzehnte nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung, bietet BBG Entertainment den Spielern eine außergewöhnliche, moderne Neuinterpretation dieses legendären 16-Bit-Titels.

Den Astrosmash-Trailer gibt es hier für euch: