Astrosmash: Intellivision-Klassiker ist zurück

Mit Astrosmash kehrt ein echter Klassiker zurück auf die Xbox Series X/S. Im Jahr 1981 erschien Astrosmash für die Intellivision Konsole, eroberte dort die Spieler im Sturm und wurde zu einem der beliebtesten Spiele seiner Zeit.

Jetzt könnt ihr euch erneuert ins Raumschiff setzen und die ganzen Kometen, Meteoriten und Raketen zerstören, bevor sie auf dem Boden landen.

Ihr könnt euch nur nach rechts und links bewegen und müsst alles abschießen, was euch vor die Kanone kommt. In Astrosmash schlagt ihr euch in zehn Levels, die jeweils mit einer schönen Kulisse dargestellt wird, durch. Musikalisch bekommt ihr auch etwas geboten, der berühmte Tommy Tallarico ist hier am Werk, der bereits mehrfach Preise gewonnen hat und an über 300 Spielen mitgearbeitet hat.

Astrosmash kann dazu lokal und auch online mit bis zu vier Spielern gespielt werden. Einen Vorgeschmack gibt es hier:

Astrosmash ist ab sofort für 14,99 Euro erhältlich und kann im Microsoft Store bestellt werden. Außerdem könnt ihr das Spiel auf XboxDynasty gewinnen!

