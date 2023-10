Cyberpunk 2077: Unternehmen investierte noch Millionen

Die Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 lief nicht ganz so gut, wie es sich CD Projekt RED vorstellte. Massive Probleme in den Last-Gen-Versionen, Abstürze und unstabile Versionen auf allen Plattformen sowie eine gewisse Inhaltsarmut, wenn man sich auf all die Ankündigungen vorher freute. Keanu Reaves konnte das Dilemma dann auch in seiner gewohnt charmanter Art nicht mehr retten.

Wie ihr das polnische Studio aber bereits durch The Witcher 3: Wild Hunt kennt, krempelte dieses die Ärmel hoch, um ihr Rollenspiel zu dem zu machen, was es sein sollte. Laut Chief Financial Officer Piotr Nielubowicz ist ein Betrag von 40,9 Millionen US-Dollar allein in die Nachentwicklung von Cyberpunk 2077 geflossen. Diese Aufarbeitung umfasste neben den Last-Gen-Versionen ebenso die Updates, die jetzt als 2.0 Softwareaktualisierung zur Verfügung stehen.

Bereits in der vergangenen Woche haben wir berichtet, dass CD Projekt RED allein für die Erweiterung Cyberpunk 2077: Phantom Liberty eine Summe von rund 80,6 Millionen Dollar aufbrachte. Das entsprechende Marketing verschlang 20,6 Millionen Euro. Was hinsichtlich des Umfangs der Werbekampagne, inklusive Schauspieler Idras Elba, nicht weiter verwunderlich sein sollte.

Insgesamt kommt das polnische Studio damit auf eine Investition von insgesamt 125 Millionen US-Dollar, was einem Drittel der ursprünglichen Entwicklungskosten von Cyberpunk 2077 entspricht, die 316 Millionen US-Dollar in Anspruch nahmen.

Der Kostenaufwand für das Studio ist demnach enorm, der Erfolg spricht allerdings für sich. Nach seinem Start konnte Cyberpunk 2077 die Kritiker sowie Spieler auf ein Neues begeistern. Das erschienene Update 2.0 machte aus dem Rollenspiel das, was sich die Fans schon vor Jahren erhofft hatten.

Interessant sind diese Zahlen, wenn man die Dokumente der Übernahmeverhandlung von Activision Blizzard durch Microsoft betrachtet. Aus den Unterlagen geht hervor, dass Sonys Last of Us Part 2 um die 200 Millionen US-Dollar verschlang, ihr Open-World Abenteuer Horizon: Forbidden West kostete das Unternehmen 212 US-Dollar. Somit gehört Cyberpunk 2077 offensichtlich zu einem der teuersten Spielentwicklungen auf dem Planeten.