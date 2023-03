Square Enix: Weitere exklusive Verträge mit PlayStation denkbar

Autor:, in / Square Enix

Führungskräfte von Square Enix sagten gegenüber Investoren, dass die „Multiplattform-Strategie“ beibehalten wird. Somit sind in Zukunft weitere exklusiv Verträge mit Sony denkbar.

Wie Führungskräfte von Square Enix in einem Ergebnisgespräch mit den Investoren erläuterten, wird die derzeit verfolgte „Multiplattform-Strategie“ für kommende Spiele beibehalten.

„Multiplattform-Strategie“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass nicht jedes Spiel für jede Plattform veröffentlicht wird. Square Enix wählt augenscheinlich anhand verschiedener Kriterien die in seinen Augen beste Plattform für eine Veröffentlichung.

Neben Faktoren wie Attraktivität auf dem Massenmarkt, Anzahl der installierten Gesamtbasis und vielen weiteren Punkten, wird auch die Zahlungsbereitschaft der Plattformbetreiber für eine Prämie bei „Exklusiveröffentlichungen“ ein Faktor sein.

So konnte in den vergangenen Jahren beobachtet werden, dass eine Reihe von Spielen nicht auf Xbox-Plattformen veröffentlicht wurden. Unter anderem zählte Final Fantasy VII Remake dazu.

Square Enix scheint dabei recht flexibel zu sein. Octopath Traveler II erschien erst kürzlich für PlayStation als auch Nintendo Switch und Dragon Quest Builders 2 ist seit 2021 im Xbox Game Pass verfügbar. Ob Octopath Traveler II noch für Xbox nachgereicht wird, wie es auch bei Teil 1 der Fall ist, bleibt abzuwarten.

Square Enix kämpft derzeit jedenfalls mit rückläufigen Zahlen, die Veröffentlichungspolitik in Bezug auf Plattformen soll aber nicht verändert werden, wie aus dem Q&A hervorgeht:

„F: Wie sieht ihre Plattformstrategie für die kommenden neuen Titel aus?“ „A: Wir beabsichtigen, die Multiplattform-Strategie beizubehalten, die wir bisher verfolgt haben.“

Derzeit herrscht viel Bewegung bei Square Enix, so wird Forspoken-Entwickler Luminous Productions mit Square Enix Co., LTD fusionieren, weiterhin wurde diese Woche verkündet, dass der derzeitige Präsident Yosuke Matsuda im Juni dieses Jahr zurücktritt. Seine Nachfolge solle vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre Takashi Kiryu antreten. Dazu wurde mit Symbiogenesis ein erster Teaser-Trailer zum NFT-Spiel vorgestellt: