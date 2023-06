ARK: Survival Evolved: Updates zum 8. Jubiläum

Diese Woche ist der achte Jahrestag des Starts von ARK: Survival Evolved im Steam Early Access – mit einer leidenschaftlichen, kreativen Community, die sich schnell um die gigantische, von Dinosauriern verseuchte Insel gebildet hat.

Zur Feier des Tages hat das talentierte Art-Team von Studio Wildcard ein Key Art entworfen, das einen Großteil der ARK-Kreaturen – groß und klein, zu Lande und zu Wasser – umfasst, die diese riesige Welt durchstreifen.

Das ARK-Universum expandiert weiter, nicht nur mit ARK: Survival Ascended in diesem Herbst, sondern auch mit ARK: The Animated Series und ARK 2 am Horizont.

Letzten Freitag landete die letzte Kreatur, die Rhyniognatha, auf der Insel und der verlorenen Insel, während die erste von der Community gewählte Kreatur für ARK: Survival Ascended enthüllt wurde. Alle Details dazu findet ihr im Community Crunch dieser Woche.

Der Rhyniognatha ist eine überdimensionale Kreatur mit einer Reihe einzigartiger Fähigkeiten, die allerdings nicht die letzte ist. Von der Herstellung von schnell härtendem Harz bis hin zur Fähigkeit, große Objekte um Basen herumzutragen, stellen diese vielseitigen Kreaturen eine unvergleichliche Bereicherung für die Verteidigung jedes Stammes dar.

Außerdem enthüllte Studio Wildcard, dass der Fasolasuchus als neue Kreatur zu Scorched Earth für ARK: Survival Ascended hinzugefügt werden wird. Der mächtige und aggressive Fasolasuchus ist die erste von vielen neuen Kreaturen, die euch in ARK: Survival Ascended erwarten.