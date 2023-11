PlayStation 5: Sogar Portal-Verkäufe übertreffen Xbox Series X|S

Autor:, in / PlayStation 5

Die PlayStation Portal konnte sich während der ersten Verkaufswoche in Spanien fast dreimal so oft verkaufen wie die Xbox Series X|S.

Vor einer Woche feierte die PlayStation Portal ihre erfolgreiche Markteinführung. Auf dem US- und UK-Markt war der Handheld kurz nach dem Start bereits ausverkauft und auch in Spanien konnten gute Erfolge eingefahren werden.

Wie Gamereactor Spain berichtet, konnte sich die PlayStation Portal in Spanien insgesamt 5.700 Mal verkaufen. Fast dreimal so oft wie die Xbox Series X|S, die im selben Zeitraum lediglich auf rund 2.000 verkaufte Exemplare kommt.

Im Vergleich zur hauseigenen Konkurrenz in Form der PS VR2 zieht die PlayStation Portal dennoch den Kürzeren. Das Virtual-Reality-Set konnte sich in Spanien in der ersten Woche nach dem Start im Februar 8.000 Mal verkaufen.