Call of Duty: Modern Warfare II: Halloween-Aktivitäten starten heute

In Call of Duty: Modern Warfare II und Warzone beginnen heute die Halloween-Aktivitäten.

Der Halloween-Monat Oktober steht wieder ganz im Zeichen von Untoten, bösartige Kreaturen, Serienmördern und Schockmomenten. Auch in Videospielen ist das Gruselfest schon längst fester Bestandteil. So auch im aktuellen Call of Duty: Modern Warfare II und in Call of Duty: Warzone.

Eine kompakte Übersicht über das Event „Der Spuk“ im Shooter informiert über die Inhalte in diesem Jahr.

Spieler können sich in Warzone in Nachtvarianten von Al Mazrah stürzen, in denen Spieler Sumpfmonster, Schlächter und weiteren Gefahren ausgesetzt sind und zeitbegrenzte Modi spielen.

Im Mehrspieler spukt es weiterhin auf den Karten El Asilo und Embassy, gleiches gilt für die Modi Moshpit, Abschuss bestätigt und Herrschaft.

Wer sich passend einkleiden möchte, der findet im Shop gegen Echtgeld Bundles zu Ash, DOOM, Diablo IV, Skeletor und weiteren.